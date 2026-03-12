2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）中華隊的賽事已經結束，也讓大家看到台灣人到日本的消費實力，根據日本觀光局（JNTO）最新數據顯示，2025年台灣旅客1年就貢獻1.21兆日圓（約新台幣2400億元）的觀光產值，其中購物占比高達36.6％，看準這股商機，日本人氣連鎖家電販賣店BicCamera和跨境行銷公司台灣微告，昨（11）日舉辦「BicCamera 年度感謝祭」，BicCamera海外宣傳室負責人親自來台，分享台灣旅客人氣商品TOP 10、最愛造訪的店鋪，也正式介紹為消費者打造更好購物體驗的全新品牌「BICIDEA（ビックアイデア）」。
台灣人最愛去的BicCamera在東京 非一線城市逐漸增加
台灣人熱愛到日本旅遊，觀光產值不僅穩居全球第二大來源，訪日人次更較前一年成長11.9%、高達676萬人次，BicCamera海外宣傳室負責人細山祐一表示，根據公司內部數據分析，台灣旅客造訪店鋪多集中於交通樞紐，其中以有樂町店（東京）、難波店（大阪）與AKIBA（東京秋葉原）最受青睞，這些店舖除了地理位置便利外，也有完善的中文服務與免稅櫃檯，方便旅客在短時間完成採購。
BicCamera也觀察到，台灣旅客到日本自由行的比例上升，台灣人的赴日足跡逐漸擴散至非一線都會區，近年包括福岡、沖繩、那霸、札幌與名古屋等據點，台灣消費者造訪率明顯提升，顯示旅遊路線與消費場域正朝多元化發展。
BicCamera人氣排行榜TOP 10！醫藥保健品最受歡迎
根據BicCamera內部統計，自2025年1月1日至10月末人氣商品排行榜，台灣旅客購物整體熱銷前十名中，以保健與醫藥品最受歡迎，包括合利他命EX PLUS 270錠、PABRON GOLD A綜合感冒藥、強力若元胃腸錠1000錠皆名列榜單。另外，美妝與美容家電亦持續熱賣，包含Panasonic溫熱拉提美顏器、Derma Laser VC100面膜、Melano CC酵素洗顏與去漬棒等商品。值得注意的是，影像相關商品也意外受到台人喜愛，包括INSTAX拍立得底片與FujiColor拍立得相機雙雙上榜，可以看出復古攝影風潮與即拍即得體驗持續受到台灣旅客青睞。
在購物權益方面，目前的退稅機制依然維持「現場免稅」，外國旅客只要在單店單日稅前消費滿5000日圓，即可出示護照直接免除10%消費稅。若搭配BicCamera專屬優惠券，電器類最高可享有「10%+7%」的折扣。不過日本政府預計在2026年11月起轉向「先付後退」的機場退稅新制，在制度銜接期間，BicCamera也將持續優化店內手續。
全新自有品牌「BICIDEA」推出 傾聽消費者心聲升級體驗
台灣微告副總經理謝佳佳觀察指出，台灣旅客對日本家電的選購已從早期盲目掃貨轉為「體驗導向」與「規格比較型消費」。消費者更在意功能差異與長期使用價值。BicCamera為了打造消費者全新購物體驗，整合旗下ORIGINAL BASIC、ORIGINAL SELECT、HashTAG，今年推出全新進化品牌「BICIDEA（ビックアイデア）」，其核心理念在於「不只是好，而是讓人讚嘆！」的感官感動，希望為生活帶來改變，創造充滿驚喜與喜悅的購物體驗。
BicCamera表示，透過BICIDEA，未來將不僅著重於商品本身的價值，更將從挑選過程到長期使用體驗，全方位提升整體購買價值，從即日起開設消費者「許願窗口」，顧客只需在社群平台（SNS）上加上「#つくってほしい（希望能做出來）」的標籤，發表「如果有這樣的商品就好了」、「希望能有這樣的功能」等貼文，BICIDEA就會收到這些意見，並將蒐集到的創意與想法，透過「物欲科學循環」機制進行評估與開發檢討，把顧客的期待轉化為真正商品。BICIDEA商品將於2026年3月14日開幕的「BicCamera池袋西口IT tower店」率先開賣，並從4月1起於日本各地的BicCamera集團門市及網路購物平台正式販售。
資料來源：日本觀光局、BicCamera、台灣微告
