我是廣告 請繼續往下閱讀

租金管制與社宅門檻 恐反噬租屋與購屋族

▲賴正鎰警告，「住宅三法」的租金管制恐引發反效果，房東為求自保極可能在簽約時就一次性調高租金，讓租屋族首當其衝成為「租金大漲」的受害者。（示意圖／NOWNEWS資料照）

都更常態化立意佳 欠缺配套恐淪紙上談兵

房市迎來寒冬 籲政府「以獎勵代替限制」

▲林集團董事長賴正鎰直言，打壓產業無助於居住正義，呼籲政府正視過度干預所帶來的「成本轉嫁」，避免讓 2026房市迎來租買雙輸的嚴峻寒冬。（圖／記者張家瑋攝,2025.11.06）

政府近期強力推動「住宅三法」（都市危險及老舊建築物加速重建條例、租賃住宅市場發展及管理條例、都市更新條例）修正草案，引發產業界高度關注。鄉林集團董事長賴正鎰今（11）日示警，推動居住正義不應以打壓產業為代價，過度干預恐扭曲市場機制。他警告，在面臨重重考驗之際，此舉不僅可能導致弱勢租客面臨「」，隱形的開發負擔最終更會形成「」，再度推升整體房價，造成「」的雙輸局面。針對租賃專法與住宅法，賴正鎰點出，若法規強制保障 3 年租期或嚴格限制漲幅，房東為彌補未來風險，極可能在首期合約就大幅調升租金，引爆一次性大漲。此外，，在土地成本高昂的環境下，沉重的代金與捐贈比例，終將成為轉嫁至終端房價的惡性循環。在都更與危老變革上，賴正鎰肯定政府計畫刪除 2027 年落日期限，此舉能。然而他也提醒，目前，若容積獎勵無法隨物價動態調整，單靠刪除期限恐難吸引地主參與。若無穩定的稅賦優惠與行政效率補償，法規常態化恐淪為空談。賴正鎰感嘆，在第七波信用管制重壓下，今年。若開發端因政策高壓全面縮手，將連帶衝擊建材、裝修等百業。他呼籲政府應與產業界實質溝通，「」，給予實質配套與行政彈性，讓開發端有合理的生存空間，危老重建與都更才能真正動起來。