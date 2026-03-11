我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立院外交及國防委員會安排考察。（圖／立院提供）

行政院長卓榮泰8日從松指部搭包機赴東京巨蛋看棒球引發爭議，對此他多次強調是自費的私人行程。而此為台日斷交後，閣揆睽違54年踏上日本國土，綠營大讚是外交突破，而藍營則質疑公器私用，更砲轟從來沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發。知名電商486先生陳延昶昨日在社群平台秀照打臉藍委，自己也曾從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。針對近期松指部搭機風波，立院外交及國防委員會明將前往松指部考察，不具名的國防外交委員會立委今（11）日表示，將針對民眾對於松指部的規劃疑慮進一步討論。針對卓榮泰從松指部搭機，藍營發動打電話去松指部抗議，顧立雄昨日受訪時回應表示，首先要說明一下，松山機場是一個軍民合用的機場，相關民航機的起飛與運作，都是由民航局來進行管制。國防部跟民航局本身本來就有一個協定，軍方可以使用民航局那邊的機坪，他們也可以使用軍方的機坪。所以使用國軍這邊的機坪之後，相關的起飛、運轉跟管制，都是由民航局來負責。立院外交及國防委員會今日選出召委，由民進黨陳冠廷、國民黨馬文君當選召委。馬文君今日馬上安排明日考察北部地區軍事設施。據了解，開會通知單未說明考察地點，但明日將考察空軍松山基地，也就是松指部。另外，486先生在臉書上po出照片，稱「王鴻薇，我也是從 松指部 松山機場 搭私人飛機去過日本。這有什麼值得奇怪的地方嗎？」由於去年8月1日上路的《軍事營區安全維護條例》（簡稱營保法、營安條例）將松山機場納入管制拍攝的軍民合用機場，松指部被列爲禁止拍攝區，遭質疑有違法疑慮。若違反營安條例可處3萬到15萬元罰鍰。對此，不具名外交及國防委員會立委表示，明天將針對民眾對於松指部的規劃疑慮進一步研討，也包含一些規定指引是否落實、跑道和相關空間劃分等。另外，當然也會問一下486先生照片在哪拍，有沒有違法。