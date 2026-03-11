我是廣告 請繼續往下閱讀

在國民黨提名吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長、遭撤銷黨籍的無黨籍縣魏嘉賢表態參戰後，被開除黨籍的花蓮縣議長張峻今（11）日下午宣布投入選戰，強調自己並非為了反對誰，而是希望能改變花蓮，讓地方重新充滿活力，泛藍陷三腳督之爭。張峻今日在縣議會無黨籍政團聯盟議員的陪同與支持下，宣布參選縣長，並坦言，這些年站在花蓮的土地上，心情非常的沉重，很多鄉親跟他說，花蓮不再像從前那樣充滿活力，生意愈來愈難做，許多店家撐得很辛苦，年輕人也一個一個離開家鄉到外地去尋找新的機會。張峻強調，自己的參選不是為了個人的政治利益，而是深感需要改變，長久以來缺少一個真正帶領花蓮向前的方向，因此他決定承擔責任，參選縣長，重新找回發展的動力，創造更多就業機會讓年輕人留下來，讓地方重新充滿活力，若自己當選一定會積極整合中央跟地方資源，讓13鄉鎮市一起發展。至於未來是否跟民進黨合作投入選戰、或是跟魏嘉賢整合，張峻表示，每個政黨都有選戰政策的考量，但花蓮的問題不在於政黨，而是要不要改變，自己用無黨籍身分參選，只要任何想改變花蓮的力量都會極力爭取、整合。