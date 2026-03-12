2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）C組賽事落幕，雖然中華隊無緣晉級8強，但在場上的拚戰畫面仍深深烙印在球迷心中，尤其隊長陳傑憲在首戰對澳洲時遭觸身球擊中手指造成骨裂，仍在對韓國關鍵戰役中帶傷拿下致勝分，成為歷史性擊敗韓國的重要功臣，令不少台灣人動容。就有一名網友近日分享，他在日本沖繩租車旅遊時，竟也意外收到陳傑憲的周邊貼紙，工作人員還喊：「沉j險get膩（陳傑憲給你）。」讓四爺球迷們看了超羨慕。
沖繩旅遊收到台灣隊長陳傑憲周邊！日本店員喊「沉j險get膩」太可愛
一名網友分享，他日前在沖繩旅遊期間租車自駕，沒想到在還車時竟收到工作人員送上的小驚喜。對方遞上一張貼紙並笑著說：「ok，沉j險get膩（陳傑憲給你）。」貼紙上印有兩種不同造型的陳傑憲，一款是穿著休閒服、手比愛心的可愛版本，另一款則是穿著統一獅球衣、手持球棒的帥氣形象，讓原PO忍不住笑說：「太可愛了！怎麼會有這個！陳傑憲okinawa（沖繩）版。」
原來陳傑憲目前擔任OTS沖繩租車公司的年度最佳行車安全大使，品牌在部分促銷活動中會提供相關宣傳贈品，而這些周邊則是由中琉文化經濟協會協助授權推出。
貼文曝光後，吸引網友們紛紛羨慕留言，「好好喔，我們之前去沒有貼紙」、「沖繩版傑憲也太可愛」、「怎麼有辦法代言到日本去，太厲害了」、「超可愛！第一次看到」、「好喜歡，馬上訂去沖繩的機票」。
經典賽陳傑憲再度扛下！負傷代跑拿關鍵分 成台韓戰重要功臣
陳傑憲在本屆經典賽首戰對澳洲時，曾被觸身球擊中手指造成骨裂，但在接下來對韓國的關鍵戰役中，他仍不斷向總教練曾豪駒爭取上場機會，最終在第10局以帶傷代跑身分登場，成功跑回球隊第5分致勝分，成為台灣在經典賽史上首次擊敗韓國的重要功臣之一。
中華隊於10日凌晨搭機返國時，陳傑憲也在機上透過廣播向球迷、隊友與教練團道謝致意，並坦言：「雖然我們成績不是那麼好，但說真的有這麼多球迷來到現場，看我們比賽、為我們加油，這份感動我會記在心裡，我相信球員都會放在心裡，未來我們會繼續努力，把最好的成績發揮在球場上，不會辜負大家對我們的期待。」
