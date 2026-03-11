我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）仍持續進行中，台灣最後止步預賽，中華隊已陸續回到原本的單位，其中來自守護者隊的費仔（Stuart Fairchild）也感性發文，「WBC就像一場夢」並貼出與中華隊的大合照，寫下「我愛這支球隊」，引來許多球迷感動落淚。費仔在經典賽中表現亮眼，對上捷克、韓國時都擊出全壘打，他也在賽後發文，貼出中華隊的大合照，「WBC 2026 was a dream. Love this team！2026 WBC 就像一場夢，和這支球隊一起創造的每一刻都難以忘記，我愛這支球隊！」感動許多球迷。陳傑憲、曾峻岳、沙子宸等隊員也都留言，可見這次的比賽不僅替台灣創下新紀錄，球員之間的感情也更好。費仔的母親是台中人，雖然媽媽12歲就移民，費仔完全不會說中文，但他也很想為媽媽的國家效力，比賽時父母、老婆都到場支持，得知兒子在台灣的高名氣，費仔的媽媽還驚訝說，「完全不懂為什麼！」非常可愛。