▲▼甜茶用中文買孫穎莎海報，並使用行動支付付款。（圖／TimotheeChalamet_甜茶微博）

奧斯卡準影帝、好萊塢男神「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）近日赴中國宣傳桌球傳記新片《橫衝直闖》，相當入境隨俗的他，繼在路邊攤賣霉豆腐，官方又公開甜茶逛街，親自用中文購買大陸桌球天后孫穎莎的海報，讓他再度圈粉一票中國粉絲。甜茶昨（10）日於微博上傳在北京逛大街的短片，只見他沒有任何偽裝，走進一間文具店，看見牆上掛著桌球女子單打世界排名第一的孫穎莎海報，以標準的中文跟店員說：「孫穎莎！我要買這個！」接著拿著海報到櫃檯結帳，還使用疑似支付寶付款，隨後心滿意足地離開。大陸網友看完影片紛紛表示：「甜茶和莎莎寶貝夢幻聯動了」、「這波挺拉好感的，本來對他無感」、「有眼光的小伙子」、「這學會的中文還不少！」甜茶此次大陸行積極討好當地電影市場，不僅到成都和長者打桌球、在馬路上邊發電影海報，邊用中文說「電影、電影、甜茶電影」，還跟大媽跳廣場舞，以及坐在路邊吃街邊小吃，甚至賣起霉豆腐，讓他在中國的好感度提升，達到宣傳目的。《橫衝直闖》取材自美國傳奇乒乓球選手馬蒂瑞斯曼（Marty Reisman）的故事，劇情描述1950年代，由提摩西夏勒梅飾演的年輕桌球天才馬提，在無視外界嘲諷與經濟壓力下，為追求「世界乒乓球冠軍」榮耀而橫衝直闖、不惜手段地狂熱追夢。馬提為了夢想，什麼都能做到，他穿越紐約、巴黎、倫敦、開羅與東京，他在無數的挫折與考驗中前行，遇見了摯友、戀人與夥伴，也一次次在勝敗之間重生，最終，他開創了自己的偉大道路，也領悟了榮光的真正意義。