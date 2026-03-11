我是廣告 請繼續往下閱讀

歐都納山野渡假村3/10停業！人才斷層成為關鍵原因

▲歐都納山野渡假村表示，沉重的人力缺口最終促使業者做出停業的艱難決定。（圖／歐都納山野渡假村臉書）

歐都納山野渡假村已熄燈！將辦飯店用品拍賣會

▲ 歐都納山野渡假村飯店環境清幽、設備完善乾淨，去過的遊客、嘉義在地人都讚不絕口。（圖／歐都納山野渡假村臉書）義在地人都讚不絕口。（圖／歐都納山野渡假村臉書）

▲為回饋鄉親，歐都納山野渡假村也將在3月16日至3月28日期間舉行「飯店用品拍賣會」（圖／歐都納山野渡假村臉書）

歐都納山野渡假村飯店用品拍賣地點與時間

出遊好去處又少一個！台灣知名戶外休閒品牌「歐都納」創辦的「歐都納山野渡假村」，在嘉義縣大埔鄉經營36年，昨（10）日正式熄燈歇業，讓老顧客相當不捨，飯店官方近期也宣布將舉行用品大拍賣，出清價最低50元起，拍賣會舉辦的日期、地點也都公布了。歐都納山野渡假村今（2026）年年初宣布將於3月10日停業。業者透露，經營30多年來與這片土地共生共榮，不只是業者，更是嘉義大埔的一份子。他們深知偏鄉發展不易，多年來致力串聯在地產業創造商機。不過隨著市場環境變遷，面臨人力短缺與招聘困境，沉重的人力缺口最終促使業者做出停業的艱難決定，並感謝多年來顧客的支持。歐都納山野渡假村熄燈消息傳出後，老顧客紛紛留言表示不捨：「可惜！大埔鄉很棒的住宿飯店」、「真的很可惜，還好有親自造訪，住宿品質真的很不錯」、「小時候的回憶，感恩在心，誠摯祝福！」、「跟父母去過一次，雖是木屋但一點也不潮濕，也不會顯得頹敗破舊，維持得非常好，覺得很可惜」、「去住過兩次，在水庫旁邊的渡假村，環境很好，早晨起來空氣清新，沿著水庫散步令人心曠神怡，是渡假的好地方」。官方說明，渡假券退費處理方式為：可於3月10日前攜帶渡假券正本親臨渡假村櫃台辦理；或備妥住宿券正本及官網下載的渡假券退費申請書，以郵寄方式辦理。建議消費者於3月31日前申請退款，若未在期限內辦理，後續作業時間可能較長（約20個工作天）。歐都納強調，仍會持續受理退款申請。若有任何問題，3月11日起可撥打歐都納台中總部客服電話洽詢。為了回饋鄉親，歐都納山野渡假村也將在3月16日至3月28日期間，每日下午14時至19時於歐都納盧森會議室舉行「飯店用品拍賣會」，預計販售床具、寢具等高級專業用品，拍賣價格自50元起，民眾可用相當親民的價格，將高品質飯店用品帶回家。