受惠於台灣半導體產業完整的供應鏈優勢，科學園區2025年營業額達5.80兆元，較2024年成長21.83%，再創歷史新高。國科會指出，參酌去年營運趨勢，以及各大研究機構預測2026年經濟成長率，預估今年科學園區全年營業額在多變的局勢中應可穩健成長。三大科學園區今（11）日召開「國科會科學園區2025年營運記者會」，科學園區2025年營業額5.80兆元，再創歷史新高，其中竹科1.7兆元，成長12.25%；中科1.13兆元，成長9.29%；南科2.97兆元，成長34.26%。國科會分析科學園區六大產業2025年營業額，積體電路產業在高效能運算（HPC）與AI應用需求帶動下，營業額成長26.8%；光電產業受惠美國關稅政策帶來的面板拉貨效應，以及不斷電系統、電子標籤（ESL）之銷售成長，營業額成長3.23%。電腦及周邊產業因部分園區大廠基於全球營運策略的考量，將部分業務調整至其他區域，致營業額衰退14.55%，惟受惠雲端伺服器需求持續強勁，產業成長動能應可逐步回復。精密機械產業受惠AI應用需求及全球半導體相關產業的熱絡，帶動精密設備產業、自動化系統及精密元組件營收持續成長，營業額成長24.73%。生物技術產業受惠醫療器材產業逐步開拓國際市場，加上新藥行銷策略優化與全球市占率提升，帶動營收成長，營業額成長11.73%；通訊產業係因廠商受地緣政治影響，2024年下半年將低軌衛星之生產配置移轉至東南亞國家，導致營業額明顯衰退13.57%，由於衛星通訊產品外移之負面影響逐漸減弱，且通訊相關部件需求成長，產業表現應可逐步改善。展望2026年，全球經濟面臨之不確定性風險仍高，國際經濟在地緣政治不穩定、關稅成本轉嫁等情形下，全球經濟成長略呈遲緩；惟園區產業在AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航及園區廠商適度提升供應鏈韌性，持續深化客戶關係與提高產業國際競爭力；參酌園區2025年營運趨勢，以及各大研究機構預測2026年經濟成長率，預估2026年科學園區全年營業額在多變的局勢中應可穩健成長。