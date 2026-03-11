我是廣告 請繼續往下閱讀

欲罷不能，美不勝收。前者說的是他講故事的技巧出神入化，男頻作皮，女頻為骨，一齣戲看出兩種滿足。後者說的是男女主角傾國傾城的盛世美顏（尤其是男一號張凌赫美得無懈可擊、美得像AI建模的神級顏值），看得人賞心悅目，挪不開眼。陸劇的古偶賽道（古裝偶像劇）向來是眾所週知的風水寶地，時不時冒出「現象級爆款」不足為奇，2026新曆年開年，一齣「癲」到讓人歎為觀止的「穿書劇」（穿越到小說裡面去）《成何體統》掀起近乎瘋狂的追劇熱潮，硬是實質地讓仆街N次的王楚然、丞磊原地昇咖，才落幕沒多久，農曆春節剛過，頻道位置都還是熱的，張凌赫搭田曦薇俊男美女雙挑樑的《逐玉》接棒大爆，上檔還不到一個禮拜，在NETFLIX、愛奇藝、WeTV三大主流OTT平台都拔頭籌登上排行冠軍，網路上熱議滔滔，勢頭更勝《成何體統》。然而，《逐玉》的走紅並不只是「顏值與流量」的簡單勝利。在表層的華麗之下，它更像是一部關於命運相遇、生命成長與情感救贖的故事。風雪中的邂逅、煙火市井的溫度、亂世烽火中的並肩而立，使這部劇在古偶的浪漫框架中，生長出一種難得的生活質地與情感厚度。古裝偶像劇，以發展成熟的網路小說平台如晉江、起點、蕃茄、長佩…做為題庫奧援，挾廣闊人氣之利，以及源源不斷注入的製作資源、崛起明星，拍得越來越多、越來越好，老早已經是無數戲迷的日常、影視產業的中流砥柱。但，「人氣IP」影像化的一條龍流行就像兩面刃，拍來拍去，當「似曾相識，了無新意」的抱怨時有所聞，古偶題材、人設大同小異的「套路化」瓶頸逐漸浮出檯面，拍得再精緻，演得再用心，吸睛的邊際效益滑落，在所難免，更無法指望像《瑯琊榜》、《甄嬛傳》、《步步驚心》、《仙劍奇俠傳》那樣，開拓、成就一種嶄新獨特的「類型」（genre ），即便如此，這齣成績亮眼的《逐玉》，就戲論戲，卻著實仍有不少可觀之處，不能一概論之。家境貧困但性格堅毅的殺豬娘，從雪地裡揹回奄奄一息的重傷美男子，美男子的真實身份是為奸相所害的一國戰神……，兩人的緣份從「救命之恩」揭開序幕，再到國仇家恨，再到彼此救贖、雙向奔赴…，這樣的劇情梗概真的頗有「複製，貼上」的「爛大街」之嫌，但，一來編劇功力不俗，前十集把男、女主角背後各自背負的身世（身份）懸念交纏激盪，線索吊足胃口，氛圍勾人入戲，在精準的節奏把控下，高明地佈局引人入勝的故事結構，在男主女主身份之謎呼之欲出的同時，從第11集開始，男二女二、男三女三的兩條CP情感線被順勢鋪陳開來，戲味因而更濃，戲肉隨之更加飽滿，絲毫不給人新瓶舊酒「又來了」的煩膩，新角色的特色鮮明，新舊情感軸線盤根錯節，反倒讓人愈發津津有味，追得更加勤快。《逐玉》的迴響超乎預期，導演曾慶杰當居首功，他的前作《九重紫》無預警大爆，讓浮沉數年的孟子義、李昀銳終於苦盡甘來嘗到邁向頂流的走紅滋味，沒想到《逐玉》的整體成績更優、更全面，一來他太懂得拍偶像，張凌赫封神的古風俊美，田曦薇暖人心脾、又美又颯的嬌俏英姿，雙雙飆上新高度，再來是他一幀幀雕琢的畫面經營，用心、講究之嚴謹與才情同時都教人肅然起敬，電影寬銀幕的構圖幾乎無一處浪費，近景中景遠景的「景深」幾乎都派上了用場，視覺設計、鏡頭語言、光影效果、演員駕馭，無一不具體交出了非凡的最終呈現，一個很可能被庸俗化的故事，卻沒有一個角色人設是被「臉譜化」的，兩張青春靓麗的「偶像劇」的臉，卻演出了「文學劇」的深刻、真誠、細膩。戲的開頭不久，為了幫殺豬為生的孤女田曦薇守住亡故父母留下的房子，張凌赫允諾了入贅予她，「我會殺豬養你的。」、「你圖我什麼？」、「圖你好看！」類似的對白頻繁出現，張凌赫百年一遇的「男色」優勢絲毫都沒有被虛擲，只是導演運用的手法拿捏得當，錦上添花，恰到好處，成為這齣戲的一大看點、亮點，卻沒給人浮誇、消費的「廉價感」（誰能質疑張凌赫的「好看」），一如《長相思》2023裡，鄧為的「葉十七」拆下臉上的紗布，第一次跨進院落，《逐玉》裡張凌赫傷重甦醒的「武安侯。謝征」第一次開口說了那句「孑然爾」，那驚心動魄的美，戲裡戲外，看得人的眼睛都直了。至於張凌赫的演技，自從《度華年》之後儼然脫胎換骨，則是本劇的另一個驚艷。《長相思》裡玟小六就了葉十七（塗山璟），《逐玉》裡樊長玉救了言正（謝征），乍看戲哏有些重複了，然而，橋段設計背後傳達的，男女主角在山窮水盡處境中的扶持、拯救，無私無償的人格良善做為後續情愛開展的基調，殊途同歸，卻始終都是感人至深的。而《長相思》裡斥資搭建的整座「清水鎮」，也一如《逐玉》裡的「西固巷」，都是一個有情天地的微形世界縮影，有血有肉，有情有義，家長里短的眾生相，生動極了，活潑極了，是這齣戲的一個意外風景！（定睛細看，客串群像中竟動用到了老戲骨如劉琳、岳暘、杜淳，這戲的細節講究，可見一斑）說到男女主角的感情戲，《逐玉》最吸引觀眾之處，無疑是它對「先婚後愛」這一經典古偶母題的細膩處理。為了保住房屋不被親族奪走，「樊長玉」提出與「謝征」假結婚，讓他入贅樊家。這段契約婚姻起初只是各取所需的合作關係：她需要一個「男人」守住家產，而他則需要一個身份作為掩護。然而，在日復一日的相處中，情感的種子悄然萌芽。她發現他不愛吃豬下水，便默默不再做這道菜；官兵搜查時，她毫不猶豫將他藏起；她笑著說出那句近乎荒誕卻動人的話：「我殺豬養你。」而謝征也在不動聲色中回應這份溫暖，他替她贖回亡母留下的髮簪；教她識字背詩、應對官司；在眾人面前為她算清欠帳、替她撐腰。兩人的情感並非戲劇化的轟然爆發，而是在日常細節中緩慢滋長。那種克制而含蓄的心動，透過鏡頭語言被放大：雪地初遇的冷色調、豬圈裡的光影對比、大婚之夜窗紙上的疊影，都讓觀眾感受到一種若即若離的情感張力。謊言包裹著身份，情感卻越來越真。與許多懸浮空洞的古偶劇相比，《逐玉》最動人的地方，在於它保留了濃厚的市井氣息。西固巷裡的角色群像生動鮮活：愛拆台的趙家夫妻、仗義的酒樓老闆娘俞淺淺、勢利卻滑稽的惡霸金元寶……，這些人物讓整個世界顯得真實而有溫度。導演曾慶杰在鏡頭語言上具備極強的氛圍掌控力，畫面往往以柔和光線與精緻構圖營造出一種帶有童話色彩的古代世界，無論是雪夜山路、巷口市集，還是婚宴盛景，都呈現出繁複、詩意的視覺質感。《逐玉》的敘事並未停留在戀愛甜寵的層面。隨著劇情推進，戰亂逐漸逼近。樊長玉不再只是西固巷的屠戶女，她在亂世中一步步成長為驍勇善戰的女將軍。她的生命力並不依附於愛情，而是一種獨立而堅韌的存在。她像野地裡的一株勁草，風吹不倒，雨打不折。謝征則從隱忍復仇的落難侯爺，成長為真正肩負家國責任的統帥。當兩人的命運最終交織在戰場與朝堂之間，愛情也不再只是情感依附，而成為彼此支撐的力量。這種「雙向成長」的人物弧線，使《逐玉》的情感敘事超越了傳統古偶的單一模式。愛情並沒有讓角色失去自我，反而使他們成為更完整的人。在當前的影視市場中，古裝偶像劇往往過份依賴於「流量明星+熱門IP」的製作模式，然而許多作品雖然陣容豪華，卻因劇情空洞與人物扁平而迅速被觀眾遺忘。《逐玉》的成功恰恰證明了一件事：流量只是開場，內容才是掌聲。它沒有過度依賴套路式的權謀與虐戀，而是透過鮮活的人物、紮實的劇情與細膩的情感鋪陳，讓觀眾真正投入其中。這種真誠的創作態度，使它在競爭激烈的市場中脫穎而出。某種程度上，《逐玉》像是一記提醒：古偶的核心魅力，從來不是預製的熱度，而是能夠讓觀眾相信角色與故事。在古偶題材不斷尋求突破的今天，這部劇或許未必完美，但它至少證明：只要角色真實、情感真誠，古裝愛情仍然可以閃耀出動人的光芒。●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家