▲「臺灣璞玉指數」、「中小型300指數」與「加權指數」近十年跌幅比較。（圖╱臺灣指數公司提供）

臺灣指數公司新編「臺灣璞玉指數」，運用市場交易量、值資料，以及EPS、股利配發等指標，篩選具投資價值潛力之成分股。根據資料計算，「臺灣璞玉指數」本益比、股價淨值比及股東權益報酬率等指標表現均優於中小型300指數，由近十年歷史跌幅觀察，「臺灣璞玉指數」在多次市場震盪環境下，均展現強韌的抗跌能力，如順利發行商品，可望填補中小型台股ETF缺口，完整被動投資的多元選項。據了解，由臺灣指數公司編製的「臺灣璞玉指數」，以全體上市股票為母體，篩選302檔成分股，涵蓋31類產業，呈現台灣產業的多樣面貌。指數成分股除約四成權重屬科技產業外，其餘含食品類、居家生活類、建材營造、航運類等與日常生活密切相關的產業。成分股所屬產業相對分散，多以穩健經營與穩定配息為特色，反映台灣經濟長期累積的基礎實力，有助呈現多元的產業結構樣貌，展現台灣產業持續發展的能量。編製方式上，「臺灣璞玉指數」主要以獲利與配息穩定度作為篩選條件，並納入交易活絡度指標，篩選尚未被發覺蘊藏價值之股票組合。指數會定期進行成分股檢視與調整，因為權重分布相對分散，所以個別公司或單一產業波動對整體指數影響較小。台灣指數公司指出，依據近期資料計算，「臺灣璞玉指數」本益比、股價淨值比及股東權益報酬率等指標表現均優於中小型300指數，反映其基本面與獲利品質穩健的特質，與外界認為一般中小型股波動較大、缺乏穩定性的既有印象不同。依據2026年2月資料計算，「臺灣璞玉指數」本益比及股價淨值比分別為15.76倍及1.72倍，低於加權指數（27.51倍、3.5倍）及中小型300指數（23.65倍、1.84倍），顯示其投資價值具潛在成長空間，此外，「臺灣璞玉指數」之股東權益報酬率（10.91%）亦明顯高於中小型300指數（7.77%），反映其成分股維持合理股價區間的同時，仍具備穩健的獲利品質。觀察近十年的歷史跌幅表現，「臺灣璞玉指數」在多次市場震盪環境下均展現強韌的抗跌能力。臺灣指數公司依事件角度剖析，2020年新冠疫情期間，「臺灣璞玉指數」最大跌幅為-30.32%，優於中小型300指數的-32.60%；2022年至2023年美國聯準會通膨與升息期間，臺灣璞玉指數最大跌幅-14.28%及收復天數83天，優於加權指數（-28.47%、171天）及中小型300指數(-21.58%、105天）。2025年4月起美國政府加徵關稅，臺灣璞玉指數最大跌幅為-24.52%，表現皆優於加權指數的-27.72%及中小型300指數的-32.45%，顯示「臺灣璞玉指數」即使在系統性風險下，仍能展現優異的抗跌能力，為發展中小型台股ETF的好選項。證交所透過「臺灣璞玉指數」，市場可從不同面向觀察台灣企業的營運表現與產業發展趨勢，提供投資人更多元的市場參考依據。