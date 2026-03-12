我是廣告 請繼續往下閱讀

張凌赫、田曦薇主演陸劇《逐玉》在Netflix、愛奇藝熱播中，其中飾演「安太妃」的是台灣女星田麗，不少觀眾看到安太妃出場，都被她的氣質與美貌驚艷到，田麗已經定居台東超過10年，身材保持得非常好，靠超慢跑、忌口和每天早上空腹喝橄欖油瘦身10公斤。田麗昨（11）日在IG分享拍攝時的照片，因為她是短髮，靠著劇組的團隊的巧手，讓她搖身一變成溫柔的安太妃。許多觀眾看到她出場非常驚艷，58歲的她美貌依舊，田麗也曾分享自己的養生祕訣，每天早上空腹喝橄欖果油、超慢跑、只吃原型食物且多喝水，睡前3小時不會再吃東西，成功在3個月瘦下10公斤。《逐玉》描述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇 飾）在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，