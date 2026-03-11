我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴雅妍（如圖）一直有一種特別的英氣，她也自認比較Man，女粉絲一向比男粉絲多。（圖／記者吳翊緁攝影）





▲賴雅妍（如圖）表示，粉絲為了敲碗她的演唱會，到處求神問卜、集氣許願，今年開唱也是圓夢了。（圖／記者吳翊緁攝影）

30

上午11起

影歌雙棲的女神賴雅妍今（11）日宣布，將於5月22日舉辦個人首場正式售票演唱會《賴雅妍26的妍唱會》，卸下大眾熟悉的演員光環，這次她要以最真實的聲音，重新向大家介紹「歌手賴雅妍」。而在籌備開唱之餘，感情交白卷超過10年的她，前陣子還因和溫嵐相擁畫面被拍攝，傳出兩人相戀緋聞，讓她笑著表示：「是誤會啦，不認識我們的人才會這樣想。」日前賴雅妍與好閨密温嵐相聚，因為兩人熱情相擁加上温嵐後續一句玩笑話的官宣，竟讓粉絲和網友誤以為兩人在談戀愛。賴雅妍大笑澄清：「只有不認識我們的網人，才會有這種有趣的誤會啦！」她也表示，自己真的比較Man，也很容易同性相吸，死忠粉絲高達99%都是女生，每次看到男粉絲，通常都是為了愛相隨陪女友來的。雖然單身超過10年，但賴雅妍內心依然期盼愛情的降臨。談到理想型，她開出條件，必須成熟、長得帥是基本，年齡不是距離，最重要的是靈魂要對頻，而且絕對不能散發爸爸味。她也坦言，只要遇到感覺對的人，絕對不排斥閃婚。相較於豐富的戲劇作品，許多人可能忘記了，賴雅妍當初踏入演藝圈的初衷，其實是為了當一名歌手，「我一開始就是想當歌手，想唱自己喜歡的歌！」她表示，雖然很少有機會以歌手身分自居，但每次開口唱歌都會覺得超級過癮。賴雅妍曾對自己的歌聲缺乏自信，直到某次一位音樂劇指導老師點醒她：「有些人只是很會唱，但妳的聲音有情感、有故事，能把人帶進畫面裡。」這段話給她極大的力量，也成為她這次鼓起勇氣舉辦演唱會的關鍵契機。為了「催生」這場專場演唱會，死忠粉絲們可說是奇招百出，不只製作應援布條，甚至還有人跑去廟裡拜拜、去神社求御守，不斷在社群上敲碗提醒她：「大家還在等！」賴雅妍感動之餘也決定直接面對：「你說要來我的演唱會，會來吧？」演唱會命名為《賴雅妍26的妍唱會》，代表了2026年，還有她與粉絲之間的專屬默契。原來，粉絲們長久以來都把每個月的26號當作彼此的「家庭日」，會在這天發文互動，「當今年正好來到2026 年，好像一切都剛剛好。」賴雅妍表示，整場演唱會將分為三大段落，包含必聽的經典神曲、充滿氣氛的現場演繹，以及私心偏愛的精選曲目，將以最純粹的編制，讓大家聽見聲音裡的故事，「希望大家聽完之後，心裡能帶走一些暖暖的東西，過了很久都還在。」