童榮地「演唱會乾爹」創2千萬流量 身分超驚人

童榮地是誰？最近在社群平台Threads上，版面都被一位阿伯的自拍影片佔據，他總是以同個角度、淡定表情，在各大熱門演唱會現場自拍打卡，從BLACKPINK、周杰倫、張惠妹、五月天等都不錯過，2天內創造2千萬流量，引發熱議，原來他就是知名部落客作家童榮地，《NOWNEWS今日新聞》整理出其背景，畢業於政治大學法律系、曾任金融業，出版過《小資男環遊世界》、《小資男的米其林之旅》等著作，還自導自演微電影與單曲，讓網友驚嘆童榮地的執行力與品味。被稱之為「演唱會乾爹」的童榮地，觀看超過100場演唱會的經歷，近日引來討論，原來他自2009年起，觀看Oasis（綠洲合唱團）演唱會後，就展開長達17年的演唱會紀錄之旅，眼尖粉絲發現，其座位多在最高處的蛋頂區，推測全憑實力購票，而非單純拿公關票入場，財力與時間可想而知充裕，讓人深感佩服。隨著知名度暴漲，童榮地的背景、學歷也跟著起底，他畢業於政治大學法律系，曾在金融業打拚多年，之後憑藉對文字的喜好，化身作家兼部落客，以「小資男」名號出版著作，除了熱衷追星，他還曾挑戰吃遍全台73間米其林星級餐廳，及台北77家必比登推薦美食、出國旅遊超過30趟，甚至大膽嘗試影音作品。看著童榮地這些奢華豐富的行程清單，短短2天瀏覽量便狂飆突破2千萬次，不少人幽默吐槽「這根本一點都不小資」、「有缺乾兒子嗎」、「排隊求領養」，同時指出其爆紅的關鍵，在於童榮地觀看演唱會時，總用同個角度與淡定神態入鏡自拍，演唱會的聲光效果，打在他的臉上，形成強烈對比，叫人會心一笑。