下屆彰化縣長選舉，藍營上演謝家姊弟之爭，宛如政治劇八點檔般精采。民進黨縣長參選人陳素月認為，彰化人無法接受劉和然空降，最後還是會由謝衣鳯代表國民黨出征；至於謝家姊弟的紛爭，要看黨中央如何處理。同時接受廣播專訪的民進黨彰化市長參選人黃柏瑜則認為，這局已成藍營中央與地方的角力，謝家一向不願做沒把握的事情，放棄這局的可能性非常高，謝衣鳯要選「下次再找機會就好」。彰化縣議長謝典霖近來頻頻上網路節目，毫不掩飾對姊姊謝衣鳯的不滿，導致外界關注這場姊弟之爭，高過國民黨何時提名彰化縣長參選人。民進黨早在去年底提名立委陳素月，陳素月今（11）日上廣播電台節目《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚訪問，聊到國民黨提名話題，脫口而出「我個人在想，應該最後還是謝衣鳯代表國民黨」國民黨除了謝衣鳯，還有彰化縣府參議柯呈枋、彰化工策會總幹事洪榮章爭取縣長提名。陳素月認為，目前檯面上人選仍以謝衣鳯基層實力最堅強，謝家是彰化政治世家，基層組織紮實，加上國民黨的基本盤，對民進黨而言將是一場硬戰。傳聞國民黨考慮讓新北市副市長劉和然返鄉參選，陳素月坦言，無論哪個政黨，彰化人向來較不接受空降人選。至於謝家人是否支持謝衣鳯出征？陳素月說，如果國民黨中央認為謝衣鳯仍是最具實力的參選人，自然會出面解決她背後的家族問題。民進黨提名的彰化市長參選人黃柏瑜，今天上午接受廣播節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，他的看法與陳素月相反，直指這場選局已變成國民黨中央與地方的角力。黃柏瑜說，謝家目前是中央、地方通吃，若謝衣鳯選縣長，謝典霖不僅要放棄17年的議長寶座，甚至連議員都沒得選，但年底選戰「究竟是議長間接選舉的把握高，還是縣長大選區選舉的把握高？」大家心知肚明，謝家當然希望做有把握的事情、穩住自己的地方政治勢力。黃柏瑜指出，除了「二藍一綠」的魔咒（指彰化長期以來縣長皆是兩任藍、一任綠），彰化現在的氛圍並不利於國民黨，謝家對縣長選舉這局沒把握，謝衣鳯若參選，一旦失敗，就白白丟了議長寶座，不僅對謝典霖不公平，下面的小雞（指議員等基層民代）也沒保障。周玉蔻則說「怪不得謝典霖那麼生氣，要去開箱他家豪宅。」黃柏瑜分析，即使中央屬意謝衣鳯，但謝家讓謝衣鳯繼續當立委的可能性，高於支持她轉換跑道，謝衣鳯若有志於此「再找下次機會就好」。