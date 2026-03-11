肉肉控春季準備大啖海陸兩吃！慕里諾國際餐飲表示，旗下6大品牌開吃「台灣海之味祭」新菜，かつ丼屋勝急推薦「紅魽腰內豬排丼飯」、BEPPIN PASTA推出「紅魽煙花女義大利麵」，勝勢日式豬排、Suage湯咖哩共同開吃龍膽石斑等海味一次整理。金子半之助表示，3月12日開吃雙倍滑蛋「極・親子丼」搭配天婦羅。
豬排丼升級海陸兩吃！勝急6大品牌：紅魽、龍虎斑新菜開箱
慕里諾國際餐飲旗下6大品牌3～4月，鎖定台灣在地肥美漁產，聯手推出季節限定「台灣海之味祭」。
位列日本「鰤魚御三家」的紅魽，是知名節慶吉兆的高級魚種之一，為春季極具代表性的高規格食材。
◾️かつ丼屋 勝急：嚴選當季台灣野生紅魽，這時期的魚肉正值油脂巔峰、肉質彈牙，經職人主廚精準炸功，搭配多汁腰內肉打造「紅魽腰內豬排丼飯」480元。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，紅魽肉質清甜緊實，蘸點酸香醬汁十分爽口，推薦佐以生食級雞蛋炒製的軟嫩歐姆蛋、搭配溫泉水烹煮的牛奶皇后米，大口吃下好滿足。
◾️BEPPIN PASTA：以自製生麵回歸人氣款「紅魽煙花女義大利麵」410元，鹹酸微辣的風味圈粉無數；主廚團隊更研發全新「地中海香煎紅魽魚」280元，僅以橄欖油、大蒜、番茄與黑橄欖清炒，烘托紅魽飽滿口感。
◾️Suage北海道湯咖哩：主打低脂、高蛋白的鱸魚，開吃圓潤乳香風味的「鱸魚起司牛奶湯咖哩」420元，再結合台灣珍味開吃「烏魚腱起司牛奶湯咖哩」390元。
◾️泰迪農園咖哩：則有「燉煮鱸魚白咖哩」360元，新加入椰奶、豆蔻與茴香融合濃郁溫潤口味。
◾️靜岡勝政日式豬排：台灣人熱愛豐富膠原蛋白的龍膽石斑，回歸「酥炸龍虎斑」490元，搭配日本柑橘醋蘿蔔泥好對味；另有「龍虎斑腰內豬排套餐」460元，雙拼更滿足。
◾️伊勢路-勝勢日式豬排：精選宜蘭南方澳新鮮捕撈上岸的白帶魚，細心去刺後保留迷人銀脂酥炸，推薦「白帶魚海鮮腰內豬排套餐」510元，一次吃得到白帶魚、手工蝦排與腰內豬排的海陸三拼豪華食材。
金子半之助：雙倍滑蛋「極・親子丼」搭配天婦羅！3月12日開吃
金子半之助表示，3月12日全新推出「極・親子丼」399元，以雙倍滑蛋包裹雞肉、再淋上特調醬汁，搭配鳳尾蝦、舞菇、白身魚、青龍與海苔等招牌天婦羅，酥鬆軟嫩，療癒味蕾。
同步開賣雙人「親子丼套餐」999元，以「極・親子丼」搭配吃得到白身魚、鳳尾蝦、干貝及魷魚海鮮炸的「上天丼」，並附上雙人氣泡飲、味噌湯與海苔。
資料來源：慕里諾國際餐飲、金子半之助
我是廣告 請繼續往下閱讀
慕里諾國際餐飲旗下6大品牌3～4月，鎖定台灣在地肥美漁產，聯手推出季節限定「台灣海之味祭」。
位列日本「鰤魚御三家」的紅魽，是知名節慶吉兆的高級魚種之一，為春季極具代表性的高規格食材。
◾️かつ丼屋 勝急：嚴選當季台灣野生紅魽，這時期的魚肉正值油脂巔峰、肉質彈牙，經職人主廚精準炸功，搭配多汁腰內肉打造「紅魽腰內豬排丼飯」480元。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，紅魽肉質清甜緊實，蘸點酸香醬汁十分爽口，推薦佐以生食級雞蛋炒製的軟嫩歐姆蛋、搭配溫泉水烹煮的牛奶皇后米，大口吃下好滿足。
◾️泰迪農園咖哩：則有「燉煮鱸魚白咖哩」360元，新加入椰奶、豆蔻與茴香融合濃郁溫潤口味。
◾️伊勢路-勝勢日式豬排：精選宜蘭南方澳新鮮捕撈上岸的白帶魚，細心去刺後保留迷人銀脂酥炸，推薦「白帶魚海鮮腰內豬排套餐」510元，一次吃得到白帶魚、手工蝦排與腰內豬排的海陸三拼豪華食材。
金子半之助表示，3月12日全新推出「極・親子丼」399元，以雙倍滑蛋包裹雞肉、再淋上特調醬汁，搭配鳳尾蝦、舞菇、白身魚、青龍與海苔等招牌天婦羅，酥鬆軟嫩，療癒味蕾。
同步開賣雙人「親子丼套餐」999元，以「極・親子丼」搭配吃得到白身魚、鳳尾蝦、干貝及魷魚海鮮炸的「上天丼」，並附上雙人氣泡飲、味噌湯與海苔。