迎戰2026九合一大選。國民黨中常會今（11）日通過，正式徵召台北市前副市長李四川角逐新北。對此，民眾黨新北市長參選人黃國昌競辦表示，期待這次新北市長選舉能夠以市政與民生為本，進行一場理性、正向的君子之爭，讓市民清楚比較各方提出的城市願景與治理能力。黃國昌競辦發言人戴于文表示，民主政治是透過理念及政策，讓市民朋友檢驗，期待這次新北市長選舉能夠以市政與民生為本，進行一場理性、正向的君子之爭，讓市民清楚比較各方提出的城市願景與治理能力。戴于文強調，黃國昌團隊會持續提出具體可行的市政理念，回應市民對「居住正義、交通建設、產業發展與社會福利」等重要議題的期待，爭取市民認同與支持，為新北市打造更進步、更宜居的城市。戴于文也表示，期待未來無論是任何陣營候選人，都能將心力放在解決市政問題與推動城市進步上，讓新北市在競爭中持續成長，大步向前。