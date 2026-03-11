韓國三星電子（Samsung Electronics）面臨勞資危機，三大工會與三星歷經三個月薪資談判後仍未有共識，將在本周舉行投票，決定是否在5月發起為期18天的罷工。
為何三星員工要發起罷工？
根據中央日報與韓聯社等韓媒報導，三星三大公會工會提出三大要求，包含加薪7%、取消超額利潤績效獎金（OPI）上限、公開獎金計算標準；但資方僅提出加薪 6.2%（高於去年的 5.1%）、每名員工獲發 20 股股票、最高 5 億韓圓房貸補助及 100 萬點購物積分，並會向半導體部門發放特別獎金，但拒絕取消超額利潤績效獎金上限。公司強調取消獎金上限的要求難以接受，宣稱這可能對那些較難達成績目標的部門造成不公平。
此外，三星電子將半導體暨裝置解決方案（Device Solutions；DS）部門的績效獎金，訂為年薪的47%，但競爭對手SK海力士今年初發放創紀錄獎金，金額為月薪的2964%，平均可領取約1億3600萬韓元（約290萬元台幣）的績效獎金，引發三星員工不滿。
三星員工罷工投票何時出爐？
代表約 8.9 萬名員工的三星三大工會本週（3 月 9 日至 18 日）發起罷工授權投票，決定是否自5月21日至6月7日發動全面罷工，需至少 4.5 萬票贊成才能啟動罷，若罷工提案通過，這將是三星史上第2次大規模停工，三星上一次發生罷工可追溯至2024年。
工會被指控以暗示「若不參與罷工將處於不利地位」的方式，向會員施壓以支持即將舉行的罷工行動。三星電子工會負責人崔勝浩稱，「對工會而言，最重要的是會員能夠團結一致。公司正試圖在員工之間製造分裂，因此我們明確表示，我們會保護工會會員。」
三星員工罷工可能造成什麼影響？
韓媒中央日報指出，工會成員包含半導體暨裝置解決方案部門約5萬人，罷工可能會擾亂半導體的生產，包括高頻寬記憶體（HBM）。
韓媒《BusinessKorea》則提到，三星在上個月成為業界首家開始大規模生產和出貨 HBM4 的公司，並開始生產用於輝達下一代AI超級電腦平台 Vera Rubin 的產品。
報導稱，輝達的下一代AI加速晶片Vera Rubin計劃於今年下半年發表，這意味著 5 月工會宣布罷工的時期，正是 HBM 製造全面展開的時候。
