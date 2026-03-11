我是廣告 請繼續往下閱讀

日本制定JESTA入境新制！2028年全面上路影響旅客

▲JESTA要求所有免簽短期居留外國旅客，於啟程前線上申報個人資訊、職業、入境目的等，由日本出入國管理廳負責審查。（圖／JESTA官網）

想當日本人也變貴了！「永住權」手續費上限提升

▲未來日本永住許可簽證費上限將調漲至最高30萬日圓。（圖／翻攝向日葵株式會社）

去日本玩要注意了！日本政府內閣會議10日正式通過《入國管理法》修正案，將自2028年度起推行「JESTA」線上入境事前審查制度，。另外，本次修法同時針對在日外籍人士調升居留簽證更新費用，現行在窗口辦理簽證更新的手續費為6000日圓（約新台幣1200元），預計今年4月起將率先調升。綜合日媒報導，日本內閣會議昨（10）日決議，將於2028年度全面導入。該制度仿照美國ESTA，要求所有免簽短期居留外國旅客，於啟程前線上申報個人資訊、職業、入境目的等，由日本出入國管理廳負責審查。日本這項新的制度，涵蓋 74 個免簽國家及地區，包括台灣、香港與澳門等，即便僅為短暫轉機入境者，亦需遵守此規定。入管廳將與各國機場共享審查結果，通過者方可順利登機，未通過者則被拒絕登機或登船，預計將影響目前佔入境人數8成的免簽旅客。而入管廳會與海外的機場共享旅客資訊，並「通知海外的機場」，旅客是否有通過JESTA審查。通過審查的旅客則能報到，未通過者將無法登機或登船。除了遊客，日本政府內閣會議通過的入管法修正案，也納入「」的內容。入管廳數據顯示，截至2025年底，在日外籍人士（含永住、工作、留學等）已高達413萬人。日本政府表示，增加的規費收入將用於建置更現代化的入境系統及因應物價波動，並採取「機動性調整」機制；不過若外國人經濟陷入困境，則有可能獲得減免。長期居留日本的外籍人士也將受到影響，日本政府預計調升外國人在日本更新簽證時的手續費上限。目前外國人在日本更新簽證時，於窗口申辦的手續費為6000日圓（約新台幣1200元），預計自2026年4月起率先調升。