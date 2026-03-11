我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嶺東科大位於寶文校區戶外運動場新設置的無人機專業訓練場域啟動。（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東科大遙控無人機飛手訓練培訓基地啟用大合照。（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東科大數位媒體設計系二年級賴俊霖同學已取得多張無人機專業證照。（圖／嶺東科大提供）

台中嶺東科技大學積極推動智慧科技教育，攜手產業建置無人機專業訓練場域，今（11）日在寶文校區舉辦「遙控無人機飛手訓練展示」活動，透過產學合作導入專業設備與訓練機制，以靜態展示與動態飛行示範，展現無人機教學特色，也朝向打造中部無人機人才培育基地邁進。現場除展示多款無人機設備外，也由專業飛手操作飛行示範，進行標準飛行與操作訓練演示，呈現無人機在智慧交通監測、環境巡檢、影像拍攝等領域的應用情境。烏日區區長、春社里里長、寶山里里長及臺中市精密機械科技創新園區多家企業代表均到場觀摩，顯現地方政府與產業界對智慧科技人才培育的關注與支持。嶺東科大為打造完善訓練環境，利用寶文校區運動場空間，規劃設置四座專供25公斤以下遙控無人機操作的專業訓練場地，並結合安全警示與專業設備，建立符合產業需求的飛行訓練場域，未來除可作為教學實作空間，也將支援證照訓練與相關培訓課程。校方表示，在人才培育方面，學校已取得多項政府培訓計畫，包括勞動部勞動力發展署中彰投分署「無人機飛行與影像應用專業培訓班」，課程時數達300小時，預計培訓30名學員；同時承接台中市政府勞工局「遙控無人機操作證訓練班」，協助在職勞工取得專業證照。此外，學校亦提供場地協助辦理退除役官兵無人機組裝與3D列印實務培訓課程，培養跨域技術能力並拓展就業機會。在場域建置過程中，學校積極導入產業資源，與多家企業合作推動無人機教育；包括車流科技擁有超過20年智慧交通經驗，協助規劃訓練場地並建置安全警示系統與空域申請作業。風和科技提供無人機產業技術與設備支援，協助完成核心訓練場地規劃。台續有限公司更捐贈「無人機足球設備」，未來將運用於教學活動與科技體驗營，讓學生透過互動式應用，培養無人機操作與團隊合作能力。還有錦石企業提供產業觀點與實務建議，協助學校建置訓練場域。嶺東科大校長陳仁龍表示，無人機已廣泛應用於智慧城市、交通監測、影像產業及公共安全等領域，未來對專業操作與技術人才的需求將持續增加。學校透過產學合作建置專業訓練場域，讓學生在校期間即可接觸接軌產業現場的操作環境，提升實務能力與就業競爭力。陳仁龍指出，技職教育強調與產業接軌，未來學校將持續整合智慧科技與跨域應用資源，深化產學合作與人才培育機制。而學校長年在影視與設計領域長期深耕，素有「台中好萊塢」之稱，未來也將結合影像創作與無人機空拍技術發展跨域教學，逐步打造中部具指標性的無人機教育與人才培育基地，培養更多符合智慧科技產業需求的專業人才。