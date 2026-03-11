我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴慧如（右）前往東京為中華隊加油，未料嗨到失聲。（圖／翻攝自賴慧如臉書）

演藝圈好友同行 東京之旅充滿歡笑

▲賴慧如在東京巨蛋應援，登上大螢幕。（圖／翻攝自賴慧如臉書）

回台才發現失聲 工作前先撐一下

▲賴慧如（左）與國標舞老師老公劉家銘（右）一同到東京應援，同時度假。（圖／翻攝自賴慧如臉書）

藝人賴慧如日前把握工作空檔，前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），親自到場為中華隊加油應援，她今（11）日在社群平台分享這趟旅程的心得，直呼整個行程充滿歡笑與難忘回憶，不過就在準備返台投入工作之際，她卻突然透露身體出現狀況，原來是因為應援太投入，導致喉嚨嚴重沙啞，甚至一度出現失聲情況。賴慧如今日透過社群平台發文，感謝資深藝人胡瓜帶領大家一起飛往東京觀賞經典賽。她表示，這趟行程除了能夠親眼見證精彩賽事，也與一群好友在日本留下許多開心回憶，她形容整趟旅程氣氛相當歡樂，笑說「跟著對的人去哪裡都很好玩」，一行人不僅在球場為中華隊熱情應援，也把握時間享受旅行時光。在東京巨蛋比賽期間，賴慧如與同行好友一起坐在觀眾席為中華隊吶喊助威。她形容現場氣氛相當熱烈，大批台灣球迷齊聲喊出加油口號，整個球場幾乎變成台灣主場。這樣的氛圍也讓她情緒高漲，不斷跟著球迷一起應援，完全投入比賽當中，甚至喊到聲音幾乎沙啞。然而旅程結束後，賴慧如也回到現實生活，準備迎接接下來密集的工作行程，她坦言回台後才發現自己「失聲了」，推測就是因為在球場加油太過賣力，導致喉嚨負荷過大，即使如此她仍必須先完成已經排定的工作，語氣中帶點無奈又好笑。雖然突然失聲讓人有些措手不及，但賴慧如仍表示會努力完成當天的工作安排，她也透露等到工作結束後，第一件事就是要去看醫生報到，希望能盡快恢復聲音，消息曝光後，不少粉絲也紛紛留言關心她的健康狀況，提醒她多休息並好好保養喉嚨。