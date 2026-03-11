被暱稱為「養龍蝦」的AI助理工具OpenClaw近期在中國爆紅，不少網友都搶著用龍蝦處理電腦任務，但也傳出誤刪郵件、洩漏隱私的問題。
據新加坡南華早報報導，OpenClaw在去年11月推出後就受到矽谷極客圈追捧，今年春節前後在中國爆紅，被許多科技博主稱讚是打工人必備，全球部署數量已經超過100萬例。
OpenClaw是24小時在線的AI助理工具，能藉助大模型、調用多個AI工具，在電腦上執行任務。許多人在社群媒體分享，靠「龍蝦」自動收發郵件、社群帳號漲粉、在隔夜交易中自動完成資產交易並獲利等。除了被AI助理的功能吸引，許多人也都擔心錯過研究OpenClaw，會在AI時代被淘汰。
但部署OpenClaw不像下載軟體那麼簡單，需要用戶具備基本程式設計、系統配置能力，搭建運行環境、接入AI大模型API等要求，因此「安裝龍蝦」也成為一門生意，二手交易平台閒魚上，部署OpenClaw的價格一度達到人民幣1萬元，近期則降到人民幣200至500元左右，還有工程師提供收費優化OpenClaw表現的服務。
OpenClaw本身是開源免費框架，但實際運行時需要調用市面上的AI大模型，這些模型通常會使用Token收費，Token是AI處理文本的基本計量單位，任務越複雜費用越高，搜尋資料並生成2000字文件，就需要消耗約700萬Token，也被網友調侃說是「還沒賺錢就先給AI交伙食費」
中國科技企業也沒有錯過風口，由於OpenClaw運行需要調用大模型，消耗算力、儲存資源，通常都需要透過雲端平台完成。騰訊旗下雲端計算服務品牌「騰訊雲」6日在深圳總部樓下舉辦OpenClaw免費安裝活動，吸引業餘開發者、學生、幫孩子排隊的退休家長等近千人到場。百度智能雲、阿里雲、火山引擎、京東雲等雲服務廠商也相繼宣佈上線OpenClaw雲端極速部署和相關服務；騰訊、字節跳動也推出自家版本的龍蝦。
多地地方政府也跟上風潮，深圳、江蘇無錫政府都推出「龍蝦十條」、「養龍蝦12條」等政策，提供免費部署、算力、補貼大模型調用費等補助。
但「龍蝦」也存在安全風險，運行OpenClaw需要電腦權限，讓它讀取本地文件，社群媒體、系統後台，有許多網友哀號被誤刪文件、誤刪郵件、帳單暴增、隱私洩漏等問題。
中國工信部上月發佈OpenClaw安全風險預警，警告配置不當極易引發網絡攻擊和信息洩露，澎湃新聞等中媒也發表評論，提醒龍蝦可能變成伸向用戶隱私的黑手。
《南華早報》報導，許多跟風者被AI自動化吸引，但回答不了要用OpenClaw做什麼事情。有科技博主直言，OpenClaw解決的是「技術愛好者發文分享的需求」，以及「賣教程割韭菜的需求」，慫恿普通人使用OpenClaw是大模型廠商和雲端計算平台的「共謀」。
但許多職場打工人在安裝OpenClaw之前，擔心自己落後於時代，安裝後又發現AI能在幾分鐘內完成自己一週的工作，又生出新的不安。
