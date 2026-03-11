我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美國與以色列的襲擊中身亡，伊朗專家會議9日正式宣布推舉哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任新任最高領袖。不過，穆吉塔巴就職後迄今尚未露面，行蹤成謎。有傳聞說穆吉塔巴是為了避免遭到美以暗殺因此隱身，也有傳聞說穆吉塔巴其實身受重傷，所以無法公開露面。對此，伊朗總統佩澤斯基安之子今（11）澄清表示，穆吉塔巴雖然在2月28日美以空襲第一天的轟炸行動中受傷，但目前安然無恙。綜合外媒報導，伊朗總統兒子、目前擔任伊朗政府顧問的尤塞夫·佩澤斯基安（Yousef Pezeshkian）在社群媒體發聲表示，「我聽說穆吉塔巴受傷了，詢問了一些有關係的朋友，他們告訴我他平安無事」，尤塞夫說，「感謝真主」。伊朗官媒之前稱穆吉塔巴是「齋月戰爭的傷殘老兵」，但未說明具體傷勢以及傷情。而《紐約時報》則指出穆吉塔巴在父親哈米尼遇襲身亡的那次空襲中，腿部也有受傷。穆吉塔巴被外界認為將比其父親更加強硬，由他出任最高領袖，顯示伊朗高層將抵抗到底，政權不會輕易垮台。伊朗仍在持續發動報復反擊，對美國與以色列的設施還有其他海灣國家發動空襲，目前尚看不出中東戰火降溫的跡象。