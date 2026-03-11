我是廣告 請繼續往下閱讀

台股股王信驊（5274）今（11）日股價走勢強勁，盤中最高一度來到10250元，逼近史上最高價10275元，終場收在10055元，創下收盤歷史新高，並帶動高價千金股走強，竹陞科技、雙鴻、亞德客-KY以及雍智股價登上1000元大關，台股再現37千金。隨著大盤指數勁揚超過1300點，信驊股價同步走高，重登10000元大關之上，盤中達10250元，終場漲勢收斂，不過仍收在10055元，創下收盤歷史新高，上漲625元，成交量411張、成交金額達40.86億元，顯示市場追價力道仍強。回顧信驊漲勢，2025年全年漲幅高達118.35%，股價自年初的3325元一路飆升至9790元。儘管市場曾一度質疑其本益比逼近100倍，存在「估值偏高」的風險，但在AI伺服器需求持續爆發的推波助瀾下，資金依舊積極湧入。其餘高價千金股多數有不錯表現，包括世芯-KY、川湖、旺矽、力旺、奇鋐、印能、致茂、台達電、竑騰、昇達科、雍智和雙鴻等多達12檔盤中攻上漲停，並有世芯-KY等10檔收在漲停。台北股市今日持續走高，開盤上漲356.62點、來到33128.49點，隨後一路走高，最高一度來到34218.66點，終場上漲1342.32點或4.1%，創下史上第二大收盤漲點紀錄，收在34114.19點，成功站上5日、10日以及月線關卡，成交量為1342.32億元。