▲啾啾（如圖）挺著孕肚飛往東京幫老公陳晨威加油。（圖／翻攝自啾啾IG@juliaaa.49）

啾啾挺孕肚赴日應援 見證中華隊拚戰

▲啾啾（中）與前隊友峮峮（右）和妮可（左）合照。（圖／翻攝自啾啾IG@juliaaa.49）

擊敗韓國關鍵戰 陳晨威情緒轉折巨大

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊在東京巨蛋拚戰的過程感動許多台灣球迷，場上球員所承受的壓力與責任也逐漸被外界看見，近日中華隊外野手陳晨威的妻子「啾啾」Julia在社群平台發表長文，分享球員們備戰與比賽期間的心路歷程，更首度透露一段讓人相當心疼的私下畫面，她表示在某場比賽結束後，丈夫回到飯店房間時情緒潰堤，抱著她忍不住流下眼淚。啾啾在貼文中提到，自己特地飛往日本東京，希望能親自到場為陳晨威與中華隊加油，她透露能夠在東京巨蛋見證球隊拚戰，是一段非常珍貴的回憶，即使身懷六甲，她仍希望站在看台為丈夫加油打氣，也透過鏡頭記錄下球場上每一個感動瞬間，她形容每當球迷齊聲吶喊時，都能感受到台灣球迷對球員滿滿的支持。談到球隊備戰過程，啾啾也透露不少球迷不知道的辛苦，她表示陳晨威在休賽季時就提早向國家隊報到準備集訓，甚至整個年假只休了短短3天，球員們為了備戰經典賽，在台灣南北各地進行長時間集訓，之後才遠赴日本參賽，她坦言當越來越多台灣球迷到場為中華隊應援時，雖然帶來巨大的鼓舞，但同時也讓球員承受更大的心理壓力。啾啾回顧本屆賽事時表示，球隊在初期遭遇挫折，前2場比賽結果不如預期，球員們心情也相當沉重，不過隨著比賽持續進行，中華隊逐漸調整狀態，在關鍵戰役中成功擊敗韓國，展現永不放棄的精神，她形容整個過程情緒起伏非常大，從壓力、失落到振奮，球員們都必須在短時間內承受與調整。啾啾也心疼地透露一段賽後互動：「回房間我抱抱老公，他也哭了。」她理解那是感動與壓力同時釋放的瞬間，面對丈夫的情緒，她溫柔地告訴他自己會一直陪伴在身邊：「你是我的驕傲，我真的以你為榮。」她也提到在東京巨蛋看到台灣球迷團結一心的畫面令人非常感動，並呼籲大家持續支持球員：「真的不能只有在贏球的時候才愛他們。」