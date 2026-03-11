我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府警察局刑事警察大隊近日宣佈破獲一起新型態販毒案。一名年僅22歲的劉姓男子，竟異想天開利用頂級超跑「法拉利」（Ferrari）的黑色躍馬商標作為毒品咖啡包外包裝，試圖標榜毒品「品質優、配送快」，甚至還推出勞力士造型的搖頭丸。台中地檢署已正式將劉嫌等2名主嫌提起公訴。中警刑大偵四隊調查發現，以劉嫌為首的販毒集團為吸引年輕客群，除了使用超跑商標，還研發櫻桃口味果汁包及精緻的名錶造型搖頭丸。該集團採取「全天候待命」的工蜂經營模式，劉嫌接獲訂單後，隨即指揮22歲陳姓同夥（俗稱小蜜蜂）駕車前往交易，行徑極為囂張。專案小組歷經數月跟監蒐證，於去年底發動突擊拘提。警方逮捕劉嫌時發現，其座車內宛如「行動毒品倉儲」，隨時備有各式毒品待售。現場共計查扣「法拉利」毒品咖啡包10包、「勞力士」搖頭丸10顆及愷他命183.4公克，當場人贓俱獲。中警刑大隊長紀延熹指出，販毒集團利用潮流品牌、名車代號包裝毒品，目的是為了降低年輕人的戒心，且內容物常為多種毒品混用，對人體傷害極大。警方將持續溯源打擊幕後集團，並呼籲民眾若發現鄰里有異味或可疑人士出入，請勇敢撥打110檢舉，共同淨化社會治安。