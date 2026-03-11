我是廣告 請繼續往下閱讀

▲河智苑筷子腿震驚新劇記者會現場。（圖／翻攝自微博）

韓國47歲實力派女星河智苑睽違多年再度推出新作品，她與男星朱智勛合作演出新劇《權慾之巔 Climax》，並於昨（10）日出席製作發表會，分享拍攝心情與角色設定，當天她穿著黑色碎花洋裝、黑色絲襪現身，一雙超細的筷子腿嚇瘋現場媒體，「瘦到感覺會被風吹斷！」現年47歲的河智苑記者會當天亮相時，以黑色碎花洋裝、黑色絲襪造型現身，纖細身形立刻成為韓媒焦點，多家媒體形容她的雙腿細如「筷子腿」、「彷彿一折就會斷」、「光是站著都讓人捏一把冷汗」，相關畫面迅速在網路上引發討論。河智苑自2022年出演與姜河那合作的韓劇《謝幕》後，已有數年未推出新作品，此次以《權慾之巔 Climax》正式回歸，劇中她將「本色出演」一名頂級A咖明星，並與朱智勛飾演夫妻，兩人各自懷抱野心，在權力與慾望交織的世界中展開複雜關係。談到這次接演新劇的心情，河智苑坦言自己是抱著「回到演員初心」的想法參與拍攝。她透露，大約從7、8年前開始，便不斷思考「我是誰？」以及「我為什麼要當演員？」等問題，形容自己的心境像坐雲霄飛車般起伏，而如今仍在持續探索與尋找自我。出道多年的河智苑在台韓兩地擁有極高知名度，曾主演多部經典韓劇，包括與玄彬合作的《秘密花園》，以及古裝史劇《奇皇后》，都創下亮眼收視與話題度，如今她再度以全新角色回歸，也讓不少觀眾期待她在《權慾之巔Climax》中的全新演技表現。