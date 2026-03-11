我是廣告 請繼續往下閱讀

國科會旗下國家實驗研究院台灣半導體研究中心，目前落腳在新竹科學園區。隨著AI新十大建設發展，矽光子產業等發展，半導體研究中心將設立第二處據點。國科會主任委員吳誠文指出，據點將落腳南部，預計在沙崙發展新研究基地。上週五總統賴清德才在台灣半導體研究中心（TSRI）宣布，「量子國家隊」要進化為「量子國際隊」，將與理念相近的國家建立「關鍵供應鏈夥伴關係，同時啟用北部「量子電腦次系統驗證平台」，未來將在部建置「HPQC異質混合運算主機」。吳誠文今「國科會科學園區2025年營運記者會」會中指出，台灣半導體研究中心將會在南部建立第二處據點，目前先暫時租借成大校舍，但是因為規模無法再擴大，因此已經獲得行政院同意，預計落腳台南沙崙。吳誠文說，未來矽光子、先進封裝等相關的研究基地，未來會放在南部據點，地點可能會在沙崙科學園區。