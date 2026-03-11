我是廣告 請繼續往下閱讀

本文摘要如下：

《白月梵星》劇情介紹

《白月梵星》演員介紹

《白月梵星》收看平台

《白月梵星》4大亮點

▲《白月梵星》是白鹿和敖瑞鵬首次合作，兩人一拍即合。（圖／中天娛樂台提供）

核心主角：跨越兩世的愛戀

重要配角：複雜的身分拉扯

▲《白月梵星》改編自作家星零的小說《白爍上神》，白鹿（右）、敖瑞鵬（左）將展開1段「人妖虐戀」。（圖／白月梵星微博）

大陸古裝仙俠劇《白月梵星》改編小說《白爍上神》，作為「上古三部曲」的系列作，除了有強大的IP加持，製作水準與劇情設定也相當吸睛，一上線即掀起劇迷熱烈討論，《NOWNEWS今日新聞》製作《白月梵星》懶人包，包括劇情和演員介紹、收看平台及4大亮點，讓你一次追到大結局。《白月梵星》講述凡人少女白爍（白鹿 飾）為了報答救命之恩，立志修仙尋道，在尋仙途中，她意外搭救了受傷的妖族大神梵樾（敖瑞鵬 飾），兩人因一場「意外」不打不相識，甚至在初期產生了許多令人啼笑皆非的誤會（白爍曾哄騙失憶的梵樾是她的戀人）。隨後，白爍和梵樾為了開啟古老神物「無念石」，必須共同經歷人、神、妖、異四界考驗，集齊「愛、恨、殺、貪、善」五種情念，在結伴降魔除妖的冒險旅程中，他們從互相利用轉變為生死相依，最終揭開了跨越千年的前世今生宿命。白爍 / 月彌（星月女神） —— 白鹿 飾• 今生身分：凡間將軍府的二小姐。性格古靈精怪、有勇有謀，為了尋仙報恩而踏上旅程。• 前世身分：上古界的「星月女神」月彌。曾是四大真神之一天啟（淨淵）的最愛，卻在神界浩劫中犧牲。• 角色亮點：這一世她不再是被保護的弱者，而是主動集齊「五念」修煉成神，甚至在失憶時把大妖梵樾「忽悠」成自己的戀人。梵樾 / 淨淵（妖神天啟） —— 敖瑞鵬 飾• 今生身分：妖界極域之主，實力深不可測、外冷內熱，本相為白澤。• 前世身分：四大真神之一的妖神「天啟（淨淵）」。• 角色亮點：起初想殺白爍以絕後患，卻意外被她救下並產生羈絆。在守護白爍重返神位的過程中，他逐漸找回了前世遺落的情感。重昭 / 陌離 —— 常華森 飾• 身分：白爍青梅竹馬的玩伴，初期是個賣饅頭的憨厚少年，實則是仙門隱族的後裔。• 宿命：因為「隱心」入體與家族仇恨，他在守護與黑化之間不斷掙扎，是劇中極具悲劇色彩的人物，與白爍、茯苓都有深厚的情感糾葛。茯苓 / 白曦 —— 代露娃 飾• 身分：妖族冷泉宮的冷酷女妖，實則是白爍失散多年的親姊姊（白家大小姐）。• 前世身分：月彌的神器「星月弓」之靈。• 角色亮點：曾被反派洗腦，後期恢復記憶後為了守護白爍而展現出強大的姊姊力，最終回歸神弓本體。《白月梵星》已經在2025年1月7日正式開播，目前已全集上架。• iQIYI愛奇藝（獨家播出）• 該劇為愛奇藝「戀戀劇場」的年度大作，是目前唯一的官方首播與線上看平台。• 國際版APP / 網頁版： 台灣及海外地區觀眾可直接透過愛奇藝國際版觀看，支援繁體中文字幕。• 集數資訊：全劇共40集，目前VIP會員已可收看大結局。觀看小撇步1. 畫質建議：如果你使用的是4K電視或投影機，愛奇藝提供高畫質規格，能更清晰地欣賞劇中精美的「服化道」與特效（尤其是白鹿飾演星月女神時的絕美造型）。2. 追劇提醒：目前全集已更新完畢，非常適合想要一次「馬拉松式」看完白爍與梵樾兩世虐戀的觀眾。《白月梵星》3月11日起週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。1. 「反套路」的戀愛日常：凡人少女「忽悠」冷酷大妖與傳統仙俠劇中「高冷上神守護小白花」的設定不同，本劇初期走的是輕快喜劇風。• 亮點： 女主角白爍（白鹿 飾）雖是凡人，卻狡黠靈動、雙商在線，她在遇到失憶的強大妖皇梵樾（敖瑞鵬 飾）時，不僅沒有退縮，反而大膽編造謊言，哄騙對方是自己的「親密愛人」。• 看點： 這種「女強男更強、互相試探」的化學反應，讓前期的互動充滿笑料與張力。2. 「前世今生」的宿命聯動：圓了《千古玦塵》的遺憾如果你看過《千古玦塵》，一定對「月彌與天啟」這對意難平的CP印象深刻。• 亮點：劇本質上是月彌（白爍）與天啟（梵樾）的續篇。白爍尋仙報恩的過程，其實是月彌神魂覺醒的歷程；而梵樾的守護，則是天啟跨越千年的深情補償。• 看點：劇中埋藏了許多與《千古玦塵》、《神隱》呼應的彩蛋，對於系列粉絲來說，這是一場大型的「售後服務」。3. 「集五念」的單元劇冒險：節奏明快、場景華麗故事結構以「收集五種情念（愛、恨、殺、貪、善）」為主線，帶著觀眾橫跨人、妖、仙、異四界。• 亮點：這種「通關式」的冒險設計讓劇情節奏非常緊湊。每個副本（如寧安城、異人城）都有獨立的故事背景與視覺風格。• 看點：製作團隊在特效與視覺美學（服化道）上砸下重金，尤其是白鹿在「星月女神」與「凡人白爍」之間的造型切換，被不少觀眾盛讚為視覺饗宴。4. 「群像戲」的刻畫：不只是主角的舞台除了男女主角，副線角色也各有千秋，不是單純的功能性人物。• 亮點：例如重昭（常華森 飾）從守護者到黑化的心理轉變，以及茯苓（代露娃 飾）從冷酷女妖回歸到溫暖「姊姊」的過程，都寫得非常飽滿。• 看點：配角們的愛恨情仇同樣虐心，特別是茯苓與重昭之間那種「相愛相殺」的宿命感，討論度完全不輸主角。