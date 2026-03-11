我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台61線西濱快速道路北上20.2公里處，今日中午發生紅色自小客車逆向撞擊事故，導致白色轎車當場翻覆、底盤朝天，兩名駕駛受傷送醫。（圖／蘆竹警分局提供）

西濱快速道路、桃園市蘆竹路段今天日中午驚傳嚴重車禍！一名七旬婦人疑似因不熟路況，誤闖台61線北上車道還一路逆向，導致一名開白色小客車的男駕駛在20.2公里處閃避不及迎面撞上，強大撞擊力造成白車輛翻覆毀損，兩名駕駛也受傷送醫，所幸皆無生命危險。至於詳細事發原因與肇責仍待警方釐清，這起事故發生在今天中午12點12分，當時一名75歲的賴姓婦人駕駛紅色自小客車，疑似因對路況不熟悉，誤闖台61線西濱快速道路北上車道並一路逆向行駛，當車輛行經20.2公里處時，賴婦迎面撞上由41歲劉姓男子所駕駛、正常行駛的白色自小客車，巨大的撞擊力道導致白車當場翻覆，兩車車頭也嚴重毀損，現場滿是車殼碎片與零件。警消獲報後到場發現，兩名駕駛均受傷，其中賴姓婦人傷勢較重、意識不清；而翻覆白車內的劉姓駕駛則受有多處擦挫傷，還好意識清楚，經檢測其酒測值為零，所幸兩人經送醫治療後均無生命危險，至於詳細肇責歸屬及確切發生原因，還要進一步調查釐清。