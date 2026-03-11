我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧日前也現身東京巨蛋，親眼見證中華隊勝利。（圖／記者張一笙攝）

李多慧粉色短版上衣秀螞蟻腰 黑衣警衛突然出現在鏡頭後方

▲李多慧熱舞當下，後面警衛突然入鏡，看到鏡頭嚇一跳。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

警衛愣住幾秒 看見鏡頭後默默退場

韓籍啦啦隊女神李多慧憑藉精湛舞技與甜美形象累積大批粉絲，平時也經常透過社群平台分享舞蹈影片與生活片段。近日她上傳一段在走廊拍攝的熱舞影片，沒想到錄影過程卻出現意外插曲，一名黑衣男子突然闖入鏡頭，讓不少網友看到後忍不住笑翻，影片也迅速在網路上引發討論。影片畫面中，李多慧站在明亮的走廊中央對著鏡頭跳舞。她上半身穿著一件粉色長袖針織短版上衣，中空剪裁設計讓纖細腰線與平坦腹部相當顯眼；下半身則搭配深灰色低腰緊身牛仔褲，隨著舞步擺動展現流暢身形。整體造型簡約又時尚，也讓她的舞蹈動作更加吸睛。就在李多慧專心對著鏡頭跳舞時，走廊後方的門邊突然出現一名戴著鴨舌帽、身穿黑色制服的警衛。這名男子毫無預警地走入畫面，讓原本的舞蹈影片瞬間出現意外情節。由於李多慧當時正專注於舞蹈動作，完全沒有發現身後的變化，畫面形成有趣對比。從影片中可以看到，這名警衛站在門口愣住幾秒鐘，似乎沒想到會突然闖入拍攝畫面。短暫停留後，他很快意識到自己入鏡，便默默轉身退回門後消失在鏡頭中。這段突如其來的小插曲讓整段影片多了幾分喜劇效果，也成為粉絲討論的焦點。有趣的是，整個過程中李多慧完全沒有注意到背後的情況，依然保持甜美笑容對著鏡頭跳舞，動作與表情都相當投入。直到影片結束，她仍專業地完成整段舞蹈。影片曝光後，不少粉絲留言表示畫面太有趣，也有人笑說「警衛的反應太真實」，讓這段舞蹈影片意外成為熱門話題。