必勝客驚傳漲價！熱賣夏威夷等8款口味大披薩調漲，四小福漲最多「變貴45元」、「超級總匯」調漲30元飆至720元；而6款個人披薩則「變貴4～6元」。官方證實表示，「因應近期人力費用、油電、食材與物料等成本波動，即日起調整部分商品價格。」本文整理必勝客3月即起調漲菜單一覽；官方強調，部分小披薩口味「降價30元」，烤雞、拼盤、義大利麵、燉飯皆維持原價。
必勝客漲價！夏威夷等8款大披薩最多「變貴45元」：調漲菜單一覽
《NOWNEWS今日新聞》記者求證必勝客，台灣官方證實：「必勝客堅持提供高品質的產品與服務，每一個披薩都是由經過完整訓練的員工手工製作、熱騰騰送到顧客手中。因應近期人力費用、油電、食材與物料等成本波動，必勝客即日起調整部分商品價格。」
必勝客8款大披薩漲價！最多「變貴45元」：
◾️「四小福」565元→610元！變貴45元
◾️「熱帶鳳梨海鮮總匯」620元→660元！變貴40元
◾️「超級總匯」690元→720元！變貴30元
◾️「炙燒明太子嫩雞」690元→720元！變貴30元
◾️「雙層美式臘腸」565元→595元！變貴30元
◾️「日式照燒雞」565元→595元！變貴30元
◾️「彩蔬鮮菇」660元→680元！變貴20元
◾️「夏威夷」555元→565元！變貴10元
必勝客6款個人披薩漲價！「變貴4～6元」：
◾️「夏威夷」89元→95元！變貴6元
◾️「雙層美式臘腸」89元→95元！變貴6元
◾️「日式照燒雞」89元→95元！變貴6元
◾️「炙燒明太子嫩雞」115元→120元！變貴5元
◾️「超級總匯」115元→120元！變貴5元
◾️「彩蔬鮮菇」從105元→109元！變貴4元
必勝客：香濃蒜香海鮮、BBQ黃金嫩雞小披薩「降價30元」！
必勝客強調，僅8口味微幅漲價；部分小披薩口味「降價30元」，包括「香濃蒜香海鮮」、「BBQ黃金嫩雞」等，多達51種比薩與烤雞、拼盤、義大利麵、燉飯等人氣商品皆維持原價。
必勝客推薦，即日起至3月18日，「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠持續，再加碼「指定大比薩套餐」，再送1.25L可樂1瓶。
資料來源：必勝客
