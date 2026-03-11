我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張凌赫在貼文留言區上傳道歉公告，被批沒誠意。（圖／IG@zhanglinghe__1230）

中國男星張凌赫近年憑藉《雲之羽》、《逐玉》等戲劇爆紅，是中國新生代男神之一，討論度持續攀升。然而他近日登上綜藝節目《你好星期六》卻引發風波，他在節目中玩遊戲時用嘲諷語氣說：「我感覺出生在東南亞。」掀起許多網友不滿，認為張凌赫的發言有歧視意味，為此他在社群發佈中、英雙語道歉聲明，不過爭議仍尚未平息。張凌赫近日在綜藝節目《你好星期六》中的一段發言引發風波，為新劇宣傳登上節目的他，在遊戲環節中看到田曦薇為他畫的肖像後，他開玩笑表示「我感覺出生在東南亞」，該片段被分享到海外社群後，引起部分東南亞網友不滿，認為這番話帶有刻板印象與歧視意味。事件發酵後，張凌赫昨（10）日在自己的IG留言區以中、英文雙語發表道歉聲明，表示自己的本意並非歧視任何地區或族群，並強調每個文化都有其獨特魅力。同時節目《你好星期六》官方也已將相關爭議片段從平台刪除。儘管已出面致歉，但部分網友仍質疑他的道歉方式過於低調，指出聲明僅發布在留言區而非正式貼文，認為誠意不足；不過也有粉絲認為他已即時說明並道歉，呼籲外界不要過度放大，隨著事件持續延燒，相關討論仍在社群平台上持續發酵。近年來，張凌赫接連出演《雲之羽》、《寧安如夢》、《度華年》以及《櫻桃琥珀》等作品，逐漸累積高人氣，近期他與田曦薇主演的古裝劇《逐玉》開播後也掀起話題，劇中他飾演一名帶有「病嬌」氣質的侯爺角色，不少觀眾認為他的演技比以往更加成熟，劇集在Netflix平台多次登上熱播排行榜冠軍，顯示其市場熱度，