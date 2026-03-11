iPhone手機又快有全新表情符號能用了！蘋果近期發布iOS 26.4 Beta測試版本中，除了修正Bug之外，還新增了8款表情符號Emoji，包含扭曲臉、虎鯨等圖樣，還增加了163種新的膚色表情符號，預計果粉近期就能使用到！
8款全新Emoji要來了！扭曲臉可愛又實用
據表情符號情報網站《Emojipedia》報導，蘋果在3月9日釋出的iOS 26.4 Beta 4版本中，在內建鍵盤的表情符號區新增了8款全新表情符號，包含扭曲的臉龐（Distorted Face）、芭蕾舞者（Ballet Dancers）、虎鯨（Orca）、寶箱（Treasure Chest）、毛茸茸生物、長號、山崩以及戰鬥雲等Emoji。
此外，蘋果還在iPhone新增了163個表情符號設計，將角力、兔女郎兩款貼圖推出大量不同膚色組合，讓果粉能更容易找到適合與朋友互動使用的圖樣。
而在這一次新增的貼圖中，「扭曲臉」因為造型可愛又實用最受到好評，在Emojipedia票選「最受期待貼圖」榜單上榮登冠軍。
今年底可能還有新貼圖登場！瞇瞇眼遭裂臉取代
事實上，這一次iOS即將新增的貼圖，是由萬國碼Unicode聯盟在2025年9月列出的 Emoji 17.0 推薦清單，因此每次新貼圖的登場，只要查看該組織的國際標準最新報告，就能推測未來可能推出哪些Emoji。
Unicode聯盟也在2026年12月公布 Emoji 18.0 新增表情符號草案清單，預計推出燈塔（LIGHTHOUSE）、隕石（METEOR）、橡皮擦（ERASER）、捕網（NET WITH HANDLE）、帝王斑蝶（MONARCH BUTTERFLY）、酸黃瓜（PICKLE）、瞇瞇眼（Face With Squinting Eyes）、左右比讚（THUMB SIGN）等9款Emoji。若按照原訂進度，很可能在今年9月就能在iPhone上使用到這些圖片。
不過該清單在2026年1月底又進行修正，「瞇瞇眼」（Face With Squinting Eyes）被「裂臉」（Cracking Face）取代。《Emojipedia》也指出，這並不是Unicode聯盟第一次針對表情符號草案進行修改，過去也有不少曾出現在推薦清單上的Emoji，例如吃光的蘋果（Apple Core）就曾在2024年被列入清單，但在2025年9月最終批准前被移出清單，至今仍未出現在手機系統上。
資料來源：emojipedia
