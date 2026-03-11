我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國呵叻府巴衝縣靠近考艾國家公園的一間知名餐廳，11日凌晨驚傳遭到野生大象闖入。這頭被當地人稱為Biang Lek的大象，於凌晨約4點左右出現在餐廳附近，並直接對餐廳附設的水果攤進行破壞，翻找食物祭五臟廟。根據泰國媒體報導，這間名為Penlaos的餐廳地理位置優越，位於莫西分區的他那叻路，過去曾憑藉道地的泰國東北伊森料理榮獲《米其林指南》必比登推薦，該獎項主要是在表彰提供物超所值且具備高品質餐點的店家。這家餐廳不僅在當地受到歡迎，在曼谷也設有分店。目擊者指出，Biang Lek當時在餐廳前方的貨架與設施間穿梭，尋找新鮮水果。當地居民表示，這頭大象經常在國家公園邊界外活動，似乎已經習慣並對人類的食物產生高度興趣。幸好這起意外發生在深夜，並未造成人員傷亡，但餐館的部分結構與攤位貨架已毀損，損失仍待進一步評估。