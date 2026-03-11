我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今（11）日正式徵召李四川參選新北市長，對此網紅四叉貓表示，李四川財產申報在2017年到2018淨賺324萬元，2018年到2019年淨賺444萬元，但是副市長的月薪大概在16萬左右，「李四川的老婆應該蠻會賺錢的，老婆比老公還會賺」。四叉貓表示，李四川在沒有變賣土地房子的情況下，2017年到2018淨賺324萬元，2018年到2019年淨賺444萬元，但是副市長的月薪大概在16萬左右，「李四川的老婆應該蠻會賺錢的，老婆比老公還會賺」。四叉貓表示，李四川在2017年擔任新北市副市長財產申報，存款15418027元；有價證券1089082元；債務34200000元，加總為−1769萬2891元。2018年同樣擔任新北市副市長，存款15208857元；有價證券1367174元；信託170545元；債務31165943元，加總為−1441萬9467元（一年淨賺324萬3424元）。2019年擔任高雄市副市長時，存款15425518元；有價證券1772642元信託254023元；債務27427967元，加總為−997萬5784元（一年淨賺444萬3683元）。