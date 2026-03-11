藝人蕭大陸（本名蕭昭發）前女友張金鳳因上節目指稱蕭大陸的妻子侯怡君是小三，遭台北地檢署起訴誹謗罪，台北地院今天下午開庭，張金鳳仍做無罪答辯，強調當初是因為侯怡君打電話給她、說她才是小三的事情上了新聞，讓身為鋼琴教師的張金鳳被學生問「張老師，你以前是小三？」她為了保護自己才接受媒體訪問
；侯怡君的委任律師表示，藝人的感情、隱私與一般人並無不同，不可「放在展示櫃把玩鑑賞」
，請求為有罪判決，法官諭知全案辯論終結，4月15日下午宣判。
張金鳳2021年先後在「新聞挖挖哇」、「命運好好玩」、「這！不是新聞」、「震震有詞」共4個節目公開表示侯怡君是小三，介入她跟蕭大陸的感情，侯怡君因此提告，北檢認定侯怡君是否為第三者純屬私德，無關公共利益，以誹謗罪起訴張金鳳
。
今年2月3日北院傳喚蕭大陸與侯怡君出庭作證，兩人都證稱蕭大陸與張金鳳分手後才與侯怡君交往，兩段戀情並未重疊。
今日下午開庭時，侯怡君的訴訟代理人指出，張金鳳在2021年7月27日到8月5日之間多次上大眾媒體，並非單純回覆記者，也不是偶發性、一次性或被動性
；侵害隱私與名譽的傷害不可逆，難以用金錢彌補。
蒞庭檢察官表示，張金鳳稱侯怡君為小三，足以使他人對侯怡君產生負面印象，只涉私德而跟公益無關，不須考慮是否經合理查證；並非有知名度的藝人私人感情就可以暴露在公眾之前
；張金鳳聲稱徵信社有蒐證，卻始終提不出相關佐證。
張金鳳說，感情不能勉強，當年一發生事情她馬上搬走沒有大鬧，但後來她常被寫侵占、過戶蕭大陸的房子，她必須證明房屋貸款人是誰；侯怡君打給她說她才是小三，後來上了晚間新聞，讓她明明不是公眾人物仍背負龐大壓力，一個星期不敢回家，她只是找證據證明自己的清白，現在卻得坐在這裡
（開庭），她的公平要誰給她？接受訪問是為了保護自己跟家人。
張金鳳委任律師楊榮宗表示，張金鳳沒有誹謗的故意，而是經過合理查證確信所述為真、也有關公益。
法官庭末調查被告的學歷工作及家庭背景，作為量刑參考之一，張金鳳說高中畢業，現在從事鋼琴教師、月入十萬
，須扶養父親。
開庭結束後，記者問張金鳳為何在庭上說接受訪問是保護自己？她回答「除了保護自己還能怎樣」，蕭大陸夫妻常常編出不實的謊言，等到媒體寫了之後、等到她找出證據之後，他們就說記錯了。