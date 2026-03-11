我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張金鳳說當初上節目只是找證據證明自己的清白，也為了保護自已和家人。（圖／記者劉松霖攝）

▲張金鳳一審最終辯論仍堅持無罪，她並無誹謗侯怡君的犯意，法官諭知4月15日宣判。（圖／記者劉松霖攝）

藝人蕭大陸（本名蕭昭發）前女友張金鳳因上節目指稱蕭大陸的妻子侯怡君是小三，遭台北地檢署起訴誹謗罪，台北地院今天下午開庭，張金鳳仍做無罪答辯，強調；侯怡君的委任律師表示，，請求為有罪判決，法官諭知全案辯論終結，4月15日下午宣判。張金鳳2021年先後在「新聞挖挖哇」、「命運好好玩」、「這！不是新聞」、「震震有詞」共4個節目公開表示侯怡君是小三，介入她跟蕭大陸的感情，侯怡君因此提告，今年2月3日北院傳喚蕭大陸與侯怡君出庭作證，兩人都證稱蕭大陸與張金鳳分手後才與侯怡君交往，兩段戀情並未重疊。今日下午開庭時，侯怡君的訴訟代理人指出，；侵害隱私與名譽的傷害不可逆，難以用金錢彌補。蒞庭檢察官表示，張金鳳稱侯怡君為小三，足以使他人對侯怡君產生負面印象，只涉私德而跟公益無關，不須考慮是否經合理查證；；張金鳳聲稱徵信社有蒐證，卻始終提不出相關佐證。張金鳳說，感情不能勉強，當年一發生事情她馬上搬走沒有大鬧，但後來她常被寫侵占、過戶蕭大陸的房子，她必須證明房屋貸款人是誰；侯怡君打給她說她才是小三，後來上了晚間新聞，讓她明明（開庭），她的公平要誰給她？接受訪問是為了保護自己跟家人。張金鳳委任律師楊榮宗表示，張金鳳沒有誹謗的故意，而是經過合理查證確信所述為真、也有關公益。法官庭末調查被告的學歷工作及家庭背景，作為量刑參考之一，張金鳳說，須扶養父親。開庭結束後，記者問張金鳳為何在庭上說接受訪問是保護自己？她回答「除了保護自己還能怎樣」，蕭大陸夫妻常常編出不實的謊言，等到媒體寫了之後、等到她找出證據之後，他們就說記錯了。