財政部今（11）日公布今（115）年2月全國稅收實徵淨額922億元，較去年同月減少99億元，年減9.7%，其中房地相關稅收包括土增稅、契稅及個人房地合一稅都呈負成長，不過，證交稅在台股每日平均成交值翻倍之下，2月實徵淨額263億元創歷年同月新高，年增41.2%，也連續7個月正成長。累計今年前2月全國稅收實徵淨額3566億元，創歷年同期新高，年增350億元，年成長10.9%，全年預算達成率9%，其中證交稅累計702億元，年增351億元，年成長99.9%，亦創歷年同期新高。財政部表示，若與去年2月相較，以綜合所得稅減少129億元及貨物稅減少42億元較多，但證交稅增加77億元，主要受台股日均量擴大與交易日數減少交互影響，2月上市上櫃股票平均每日成交值9123億元，年增1倍，而2月證交稅、期交稅及娛樂稅也都創歷年同月新高。累計前2月稅收，若與去年同期相較，以證交稅增加351億元及營業稅增加139億元較多，綜所稅則減少83億元，累計創歷年同月新高稅目有證交稅、期交稅、營業稅、印花稅、娛樂稅，其中台股前2月日成交值也有9113億元，去年同期僅4344億元，年增1.1倍。此外，由於2月適逢春節，工作天數較去年同月減少6天，房地相關稅目2月都呈負成長，其中土增稅2月實徵淨額38億元，為105年3月以來新低，較去年同月減少27億元，年減41.5%；累計前2月實徵淨額105億元，也是106年以來新低，較去年同期減少22億元，年減17.4%，主因房地交易量及大額稅款案件減少。2月契稅實徵淨額9億元，年減4億元，年減28.4%，主因工作日數較少，房市交易量下滑；累計1至2月實徵淨額24億元，年增加1億元，年增4.8%。個人房地合一稅2月實徵淨值34億元，較去年同月減少3億元，年減7.9%；累計前2月個人房地合一稅54億元，較去年同期減少3億元，年減5.5%。