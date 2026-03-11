我是廣告 請繼續往下閱讀

中國兩會近日召開，解放軍和武警部隊代表團10日針對台灣議題受訪時回應，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力。中媒報導，中國十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人張曉剛10日接受訪問，有記者提問，政府工作報告提出「堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，有何評論。張曉剛表示，統一是正道大勢，台獨是逆流絕路。民進黨當局妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，把臺灣一步步推向兵凶戰危的險境，成為台海現狀的最大破壞者、台海和平穩定的禍根亂源。臺灣老百姓最期盼的是過太平日子、享安寧歲月，而不是被台獨分裂勢力綁上戰車當炮灰。兩岸同胞應攜手反對台獨，反對外部勢力干涉，共創祖國統一的美好未來，共用民族復興的偉大榮光。張曉剛表示，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是極少數台獨分裂分子及其分裂活動和外部勢力干涉，目的是捍衛國家主權和領土完整。解放軍將扎實推進練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎台獨分裂和外部干涉圖謀，堅決維護台海地區和平穩定。此外，張曉剛也指出，2026年全國一般公共預算安排國防支出1.94萬億元，比上年執行數增長6.9%，其中：中央本級支出1.91萬億元，比上年執行數增長7%。張曉剛説，增加的國防支出主要用於4個方面：一是按照國防和軍隊現代化新「三步走」戰略，推進機械化資訊化智慧化融合發展，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。二是優化聯合作戰體系，推進新域新質作戰力量規模化、實戰化、體系化發展，升級改造傳統作戰力量，加強先進戰鬥力建設。三是加緊先進武器裝備發展和國防科技創新，加快建設現代化後勤。四是持續深化政治整訓，扎實推進實戰化軍事訓練，優化軍事人力資源政策制度，提高軍隊院校辦學育人水準，打造高素質專業化新型軍事人才方陣。