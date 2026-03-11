我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MacBook Neo價格相當好入手，適合成為文書機。（圖／官方提供）

MacBook Neo跑分輸給平價手機

MacBook Neo改用手機晶片效能到底夠不夠？

蘋果2026春季發表會驚喜連連，其中最大亮點莫過於定價僅19900元的平價版筆電「MacBook Neo」，但配置A18 Pro晶片效能如何？根為了壓低成本，MacBook Neo打破近年Mac採用M系列晶片的傳統，改搭載最初用於iPhone 16 Pro機型的A18 Pro晶片，在Geekbench跑分測試，擁有較新晶片的iPhone 17e展現出更強的CPU效能，多核心跑分iPhone 17e 獲得 9241 分，勝過 MacBook Neo的8668分。單核心跑分iPhone 17e獲得3607 分，同樣擊敗 MacBook Neo的3461 分。至於GPU的測試方面，兩者表現則相當接近，MacBook Neo得分在30000到31400之間，iPhone 17e則在31000到31600之間。雖然跑分不如新iPhone，但不到2萬元的定價，。他指出，蘋果憑藉強大的供應鏈優勢，在PC陣營面臨記憶體與SSD大漲價之際反向降價，展現了極大的價格護城河。對於許多人質疑的「手機晶片效能」，Joeman分析，A18 Pro處理器的效能大約等同於過往的M1到M2晶片級別。兩款設備為了支援Apple Intelligence皆配備了8GB記憶體，雖然對Mac來說可能稍嫌吃緊，但作為一般文書處理與日常輕量級工作負載「絕對夠用」。若是進行疊加兩三個圖層的FHD短影音剪輯也沒太大問題，但若要剪輯4K高畫質影片就會比較勉強。，但遊玩Apple Arcade裡的輕度小遊戲仍游刃有餘。建議這款筆電適合只需處理文件、瀏覽網頁的輕量用戶，輕巧機身與夠用的效能，當作第一台入門MacBook或是備用機都非常完美。但若有進階的影音創作需求，或是預算相對充足的消費者，加價選擇擁有M5晶片與512GB起步的MacBook Air，在整體使用體驗與效能表現上，會是更長遠的選擇。