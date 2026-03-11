我是廣告 請繼續往下閱讀

杉林溪生態園區遊園車墜谷，1死7傷悲劇；而遊園車無車牌，並不適用強制汽車險，未納入監理系統管理。交通部觀光署指出，不迴避管理灰色地帶，將攜手地方政府主動盤點、全面檢視制度並強化相關安全管理機制。觀光署自去年起即開始盤點相關制度：114年8月已初步完成「觀光遊樂業園區車輛設置及管理注意事項」草案，並在114年10月辦理「觀光遊樂業遊園車管理委託研究案」上網公告，後續在115年1月完成議價決標並正式啟動研究作業，盤點現行制度並邀集各縣市政府及專家學者共同研議管理機制，透過制度完善與安全管理強化，持續提升觀光遊樂區整體旅遊安全。近年觀光遊憩型態持續快速變化，許多新的遊憩設施與營運模式不斷出現，也讓既有管理制度面臨新的挑戰。觀光署指出，觀光環境持續變化，過去部分設施可能被視為單純的園區接駁工具，但隨著觀光遊憩型態逐漸多元，相關安全管理標準也有進一步檢視與提升的必要。觀光型態在變，安全標準也必須跟著提升，相關制度因此需要與時俱進。依現行《觀光遊樂業管理規則》第37條規定，地方主管機關負有轄內觀光遊樂業旅遊安全及設施管理之定期檢查義務，是第一線安全把關的重要制度。遊園車雖目前尚未納入特定「機械遊樂設施」檢驗制度，但仍屬園區整體營運與安全管理的一環，因此中央與地方須依制度分工合作：由中央建立制度與技術指引，地方政府依規辦理日常督導與實地檢查，共同確保園區旅遊安全。觀光署強調，中央與地方政府應共同承擔旅遊安全管理責任。未來中央將持續與地方政府合作，並在必要時提供專業技術與資源協助，共同強化觀光遊樂區安全管理，為國人打造更安心的旅遊環境。