我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火持續延燒，石油與天然氣供應受到嚴重衝擊，東南亞各國政府紛紛出手，祭出一連串節能與應變措施，試圖降低能源危機對民生的衝擊。泰國率先採取行動，總理阿努廷下令，所有政府機構與國營企業即日起安排內勤員工改採居家辦公，同時宣布暫停官員赴海外出差、受訓與參訪等行程，優先節省公務開支。泰國能源部同步推出多項節能建議，要求公私機關將冷氣溫度調高至攝氏27度，員工可著短袖襯衫上班，並盡量減少使用電梯與影印機。泰國能源部更進一步提出警示，若中東情勢持續惡化，政府將在晚上10時後調暗戶外廣告燈板，並關閉主要幹道以外的加油站，以大幅削減整體燃料用量。就在同一天，泰國副總理兼交通部長皮帕出面安撫民心，強調泰國目前並未出現石油短缺，呼籲民眾不必對油價走高感到恐慌。越南政府同樣開始啟動應對機制，除了推出節能措施，也敦促民眾盡量減少駕駛私家車出行。目前越南各地加油站外已出現大批民眾排隊搶加油的場景，汽機車車主爭相將油箱加滿，以備不時之需。能源衝擊波及的範圍不僅限於東南亞，巴基斯坦政府也宣布推出「戰爭撙節計畫」，採取一系列緊縮措施。根據巴國總理夏立夫9日晚間的宣布，政府各部門將改為一週上班4天，全國中小學與大學延長停課2週，高等教育機構持續採行線上教學。夏立夫同時要求，公私部門須確保至少5成員工在家辦公，未來兩個月政府車輛的燃油配給也將削減5成，國會議員薪資更將調降25%，以展現共體時艱的決心。