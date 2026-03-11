我是廣告 請繼續往下閱讀

護理友善職場典範認證2階段評選 最高可獲200萬

衛福部今（11）日公布首屆「護理友善職場典範認證」評選結果，共有115家醫院參與徵件，最終32家脫穎而出，最高可獲新台幣200萬元獎勵，獎金須專款專用於護理人員。其中，醫界龍頭台大醫院、北榮則未入榜。行政院已於113年7月核定「護理人力政策整備12項策略中長程計畫（114年至117年）」，4年投資275億，由衛福部、教育部、考選部等跨部會共同推動，從人才培育、正向職場及薪資改善3大方向，全面推進護理生態改革。而此次護理友善職場典範認證則是由醫院自願參與，總計115家報名。衛福部照護司司長蔡淑鳳提到，預算投入3千萬，也將醫院分為不同層級競爭，包括醫學中心、區域醫院、地區醫院及偏鄉醫院，選出32家醫院，包括醫學中心6家、區域醫院10家、地區醫院9家及偏鄉醫院7家。蔡淑鳳說，基於這是競爭性計畫，因此在入選的醫院中，包括對於護理人力發展有專責治理平台，讓護理人員的意見可以充分被表達；另外三班護病比也牽涉醫院人力是否可留住，可吸引更多人參與。蔡淑鳳也表示，這32家醫院在去年下半年三班護病比都已經達成，人力出現明顯的留任、穩定成長。至於相關法規及智慧科技應用上，她提到，許多醫院都已經用來減輕工作負荷。不過，蔡淑鳳鼓勵，未列入6家醫院並不代表不好。以台大來說，此次並未報名；北榮則是在3大方向中的人力留任部分，相較之下不如其他6家醫院。此次共32家醫院獲選為典範醫院，21家醫學中心中，有6家入選，台中榮總、彰化基督教醫院、亞東醫院、林口長庚、高雄長庚、奇美醫院。獲選典範醫院也將獲頒獎勵金，醫學中心6家醫院可獲得新台幣200萬元獎勵金、區域醫院可獲得100萬、地區醫院床位100床以上可獲得70萬，100床以下為50萬、偏鄉醫院則是10萬元；相關經費須專款專用於護理人員。114年度首屆認證共有115家醫院提出申請，經書面審查及評定會議2階段嚴謹評選，由護理、醫院、產官學界及社會團體等跨域代表之專家委員綜合審查，重點涵蓋3大面向，包括「護理職場意見反應及解決機制」占20%、「護理人員多元彈性自主排班與執業」占40%，以及「其他友善留任措施」占40%