馬來西亞房價居高不下問題持續延燒，根據最新官方數據指出，2024年大馬房屋價格中位數已達到家庭年收入中位數的4.2倍，遠遠超過國際普遍認可3倍「可負擔」標準。事實上，這項指標早在2014年就已逼近5倍，顯示大馬購屋壓力已是長期累積的沈痾。尤其在吉隆坡，2025年房價中位數約為56萬令吉（約新台幣448萬元），比起前一年增長了7%，漲幅驚人。面對高房價，許多年輕上班族感到無力。根據新加坡媒體《8world》報導，一名27歲的醫療行政助理努爾沙拉（Nur Syarah Alya Nizamuddin）月薪約3900令吉（約新台幣31200元），原本想在父母居住的雪蘭莪莎亞南置產，卻發現公開市場的行情遠超預算。最後她只能透過政府推動的「雪蘭莪我的家」（Rumah Selangorku）計劃，才得以用29萬令吉（約新台幣232萬元）買下預計2028年完工的公寓，這價格才符合政府設定的30萬令吉（約新台幣240萬元）以下可負擔住房上限。房產專家分析，薪資增幅緩慢、建築成本提高以及貸款期限不斷拉長，都是推升房價的主因。雖然政府要求開發商在建案中保留30%比例作為平價住宅，但此舉往往導致建商調高其餘戶數售價以維持利潤。對此，學者建議大馬政府應參考新加坡公共住房模式，建立統一的住房機構並提供土地補貼，才能有效解決供需失衡的結構性問題。