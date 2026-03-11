老爺酒店集團表示，此次首度聯手王品集團推出「開工in援 Check in, Dig in！」聯合住房專案，即日起至4月30日止，預訂老爺酒店集團旗下8家指定飯店，雙人入住每晚最低只要2868元起，單筆最高再加贈王品瘋美食會員瘋點數668點，點數主要用於折抵消費，1點可折抵新台幣1元，等於最高現賺668元。北投大地酒店則是迎接周年慶，推出第二晚半價之優惠。
全台8間老爺酒店都有，入住即享王品集團點數贈送，像是住台南老爺行旅，雙人只要2868元起，或是坐落於審計新村與綠園區草悟道旁的大毅老爺行旅，雙人入住含早餐每晚3168元起，再享於館內ZEBRA餐廳用餐另享9折優惠。還有坐落於台北最熱鬧中山商圈的老爺會館，雙人入住含早餐每晚2868元起。而鄰近高鐵南港站的南港老爺行旅，雙人入住含早餐每晚3868元起。
北投老爺酒店雙人入住每晚6368元 礁溪老爺酒店三人房一泊二食每晚1萬6568元起
而附有溫泉的北投老爺酒店，雙人入住每晚6368元起免收一成服務費，包含早餐與Happy Hour午后時光。新竹老爺酒店特別規劃東門市場方案，加贈可任選傳統美食或金工手作的兌換券，雙人入住每晚4568元起。針對家庭客群，礁溪老爺酒店推出和式山景三人房一泊二食方案，每晚1萬6568元起。王品集團「瘋點數」主要用於折抵消費，1點可折抵新台幣1元，折抵無上限。
大地酒店周年慶 住第二晚、吃飯第二套都半價
位在北投的大地酒店則是正式迎來11周年，即日起至4月30日展開「拾一刻·春日大地」周年慶系列活動。其中住宿部分推出單晚入住價格起跳1萬1111元，含雙人入住、迎賓飲料與豐盛早餐，若預訂第二晚或第二間房，則享有第二晚／間半價5555元的超值優惠，兩晚總價為1萬6666元。另外入住加贈北投奇岩一號1111元的餐飲抵用券，單筆消費滿2000元以上即可折抵。
至於大地酒店旗下「喜歡西餐廳」與「月兒彎彎餐廳」，活動期間則是享有點套餐第二套半價之優惠。還有包含獨立湯，抑是專屬SPA芳療 (30分鐘或60分鐘療程)，均享有同行第二位（或第二間）半價之優惠。
資訊來源：老爺酒店集團、大地酒店
