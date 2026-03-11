我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中常會今（11）日通過縣市長選舉第三梯次徵召案：新北市徵召李四川參選，宜蘭縣徵召吳宗憲參選，嘉義市徵召翁壽良參選。國民黨主席鄭麗文在常會中為三位披上綵帶，副主席等黨內幹部與參選同志一同牽手，齊聲高呼「國民黨勝利」、「凍蒜」，展現全黨團結氣勢，預祝參選同志旗開得勝，會中也為本黨全國青年工作總會第16屆總會長鄭任宗授證。鄭麗文表示，嘉義是民主聖地，是文化素養、教育品質非常高、有氣質的城市，黃敏惠市長長期的經營、耕耘與執政下，為國民黨打造良好的基礎。翁壽良醫師勇敢承擔、一馬當先，願意為嘉義市服務、付出，令人欽佩。黨中央確定提名翁醫師之後，黃敏惠市長即刻以具體的行動，為翁醫師整合助選，避免謠言與有心人士的挑撥離間，黃市長也為此鄭重地澄清。鄭麗文表示，台灣許久沒有良性的競選，拿出政績、牛肉與主張。負面選舉充斥，惡劣挑撥離間、造謠抹黑，甚至不惜動用司法，將台灣的選舉文化破壞殆盡，為此她深感遺憾。國民黨在嘉義市的優勢與成績，令民進黨望塵莫及，所以只好出「奧步」。嘉義選民的眼睛雪亮，智慧高超，不會中計或被分化。黃敏惠用具體的行動表達對翁壽良高度的支持，鄭麗文也強調「她們從小就認識」，希望翁壽良不辜負黃市長留下的成績跟期許，成功的延續嘉義市的「香火」，繼續執政。針對宜蘭縣選情，鄭麗文表示「福將在這邊」，宜蘭的提名過程非常的順利，「開封有個包青天，鐵面無私辯忠奸」，繼宜蘭「陳青天」的縣長陳定南後，宜蘭縣再度迎來第二個青天，正是法律人出身的吳宗憲，過去兩年國民黨面對司法團滅、無理的打壓，吳不但在立法院專業認真的問政，而且無私、義務的為國民黨同志擔任辯護律師，毫無保留，司法正義律師團，都是由他領導。鄭麗文進一步說明，今天的「Local King」吳宗憲憲哥，鐵面無私，私底下是非常有溫度的人，真的很「古錐」；吳接地氣、有溫度，在乎每一個人的感受跟需要，不會冷冰冰、高高在上。希望宜蘭縣能夠在司法打壓的陰影之下，全黨一致的支持「青天吳宗憲」守住宜蘭縣，守住民主聖地，讓宜蘭再現藍天。鄭麗文表示，「大家看到李四川就想尖叫」，並指出「川伯」是她的前輩，不管在行政院或黨內的秘書長。鄭麗文指出，對於新北市，川伯一點都不陌生，不論市府團隊、議會團隊，他在新北市曾經付出、奉獻、服務多年，也到南台灣，在韓國瑜市長最需要的時候加入市府團隊，展現工程專業，市政建設的專業。當蔣萬安市長當選之後，絕對不可少的就是川伯的知識，川伯再度貢獻工程的專業、市政的專業，讓台北非常穩健，並帶來眾人夢寐以求、台灣下一個世代競爭力的標竿：跟輝達的簽約。他真的「石磨仔心」，「輝達簽約」短短幾個字，卻是相當複雜、專業與磨人的過程，只准成功不准失敗。川伯不管是在新北、在高雄、在台北，沒有讓人失望過，讓人喜出望外。鄭麗文進一步指出，李四川在台北市服務完，當新北市呼喚他，他居然願意再一次回到新北，第一次披上戰袍，決定參選是人生重大的決定。感謝台北市長蔣萬安願意放人，更感謝川伯披上戰袍，代表國民黨出征。雙北作為整個台灣建設發展的火車頭，一定會發揮最強引擎的作用，因為川伯跟新北市的團隊非常的「麻吉」，也跟台北市的團隊非常的「麻吉」，有革命情感，合作經驗，默契十足。雙北一起帶頭，相信在國際的前瞻建設跟發展，它胸有成竹，心中已有藍圖。在接地氣的山上、海邊，新北市有很多需要關照的角落，川伯的暖心、暖男更是不在話下。非常感謝川伯願意為新北市，延續光榮成功的市政建設。鄭麗文強調，今天新北市、宜蘭縣、嘉義市三個提名縣市，由國民黨執政，新北更是長期執政，國民黨絕對不會跟民進黨一樣「靠勢」、「驕傲」，國民黨永遠謙卑、謙卑再謙卑。面對選民與未來的挑戰跟發展，只知道身上的重擔越來越重，不可能得意忘形，也絕對不可能像民進黨一樣辜負選民的期待，所以國民黨嚴陣以待。鄭麗文指出，「新北市不是穩贏」、「千萬不要這樣認為」、「絕對不能太靠勢」，一定要戰戰兢兢，嚴陣以待。鄭麗文感謝李四川川伯披上戰袍，希望在雙北的帶領之下，年底2026贏得全面的勝利，所以再一次感謝李四川，也預祝李四川高票當選，在年底成為新北市的市長，眾望所歸。