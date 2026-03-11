我是廣告 請繼續往下閱讀

美軍護航貨輪有難度

中東戰火持續，雖然美國總統川普（Donald Trump）強調會保障荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的安全，但今（11）日接連傳出3艘貨船遭「不明彈丸」擊中，其中一艘貨輪船身起火，船員被迫緊急撤離，所幸三起貨輪遇襲事件都沒有傳出傷亡。綜合外媒報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）通報，一艘貨輪11日在杜拜西北方50海浬處遇襲，是荷姆茲海峽今日第三艘遇襲的船隻。前兩艘貨輪分別在阿拉伯聯合大公國沿岸西北方25浬處以及阿曼穆桑代姆半島（Musandam Peninsula）以北約11海浬處遭到襲擊，其中在阿曼外海遇襲的貨輪受損最嚴重，船身起火，船員不得不緊急撤離。荷姆茲海峽作為全球石油貿易的關鍵航道，牽動國際能源供應穩定，已成為美國與伊朗衝突中，最受外界關注的核心戰場之一。今日稍早曾傳出美軍成功護航貨輪通行荷姆茲海峽，但隨即遭到白宮以及美國軍方否認。軍媒《The War Zone》曾分析指出，部署軍艦護航貨輪是美國海軍想要「極力避免」的情況，因為即使是一艘普通的巡邏艦，考慮到船上裝備與人員，成本造價肯定超過20億美元，而實施護航就意味著要將這筆昂貴的軍事資產，反覆曝露在敵人的打擊炮火之下。另外，這些巡邏艦在戰時還有更高優先級的任務，像是防禦航空母艦以及周遭軍事基地等等，而護航貨輪的任務十分耗時，若派出軍艦去護航貨輪，等於是珍貴的軍事資源被迫重新配置。且無人機如今已成為廉價且能被大量運用的確切軍事威脅，在這樣的環境下，前去護航的海軍資產也將面臨相當風險，尤其荷姆茲海峽地形狹窄又距離伊朗海岸極近，海軍能夠應對威脅的反應時間相當短，要攔截攻擊更顯困難。