▲高雄市副市長林欽榮參觀多家企業與機構展區亮點。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.11）

2026第五屆「高雄智慧城市論壇暨展覽（KSCSE）」將於3月20日至22日在高雄展覽館登場，今年展覽聚焦AI、智慧醫療、智慧交通與淨零科技等城市發展核心議題。台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓於今（11）日展前記者會中，陪同高雄市副市長林欽榮參觀多家企業與機構展區亮點，展現台灣智慧城市產業在AI、數位轉型與綠色科技上的創新能量。本屆展覽呼應政府「健康台灣」政策，以「深耕台灣智慧醫療再進化」為主軸，高雄醫學大學醫療體系連續第五年參展，以「健康台灣深耕計畫」為核心，展示多項智慧醫療成果。高醫將醫療服務由醫院延伸至社區與居家照護，提出「智慧在宅照護」、「AI醫照整合小幫手APP」、「吞嚥與營養照護」、「糖尿病AI健康管理」及「旗津智慧長照」等五大應用場景。高醫院長王照元指出，面對高齡化社會與照護人力不足，醫療體系必須透過AI與資訊科技提升效率。高醫與耀瑄科技合作開發「醫照小幫手APP」，其中「AI傷口拍立得」能即時辨識傷口類型並提供照護建議，另有「感管Q&A」協助醫護人員快速查詢感染管控指引；民眾端則提供居家護理與營養AI諮詢服務，讓智慧醫療真正落實於日常生活。在軌道交通與綠能領域，韓國現代樂鐵（Hyundai Rotem）也再次參與智慧城市展，以「氫能源」為核心展示未來交通技術。此外，本次展覽另一亮點，是現場首度公開展示「高雄捷運紅線延伸線新世代列車模型」，讓民眾提前一睹未來服務高雄市民的新車設計。在智慧城市平台方面，鴻海科技集團將展示以AI為核心的「CityGPT智慧城市平台」。該平台整合城市各局處資料，打造「Platform-First」的AI城市底座，讓政府、企業與市民能即時掌握城市運作狀況。CityGPT也推出「AI幕僚系統」，可整合交通、災害、民生與公共安全等資料，協助政府快速分析事件並提出決策建議，強化城市治理能力。此外，CityGPT平台也發展「政務協作系統」，並導入「市民AI助理」，為民眾提供交通、旅遊與城市服務資訊，提升城市服務效率。電信科技方面，中華電信今年以「海地星空、網路韌性、AI永續」為展出主軸，展示AIDC算力與AI應用成果。智慧城市基礎建設方面，中保科技集團則推出「AI智慧共桿（智慧柱）整合平台」。中保科技董事長林建涵表示，未來智慧柱將可擴充災害預警與環境監測功能，成為智慧城市的重要公共基礎設施。此外，中保科也展示AI語音影像管理平台與「中保無限飛」無人機巡檢服務，透過AI語音搜尋影像與自動巡檢技術，大幅降低人力需求並提升公共安全管理效率。智慧醫療領域另一亮點則來自高雄市立中醫醫院。該院此次展出「更好的健保雲端2.0決策儀表板」，透過資料解析技術將龐大的健保醫療資料轉化為清晰的臨床決策資訊。院長張志浩表示，該系統能將藥歷與檢驗資料結構化呈現，並對異常數據進行即時標示，協助醫師快速掌握病患狀況，提升診療效率。