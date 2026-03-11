我是廣告 請繼續往下閱讀

▲游智彬砸雞蛋險砸中記者遭到警方架離，而後不放棄於陳抗區繼續抗議。（圖／警方提供）

2026世界棒球經典賽（WBC）吸引各界關注，行政院長卓榮泰7日也現身東京巨蛋看球。儘管卓榮泰堅稱為自費行程，卻仍引發藍白質疑，新黨副秘書長游智彬等人更直接赴北檢控告。今（11日）於民進黨舉行中常會時，游智彬現身民進黨中央黨部鬧事，除了拿著寫有諧音「卓榮袋」的紙袋外，甚至還到大樓前記者採訪區丟擲雞蛋，險些「觸身球」砸中一旁的攝影記者，場面相當混亂。現場員警見狀後，立即將游智彬架離。新黨副秘書長游智彬昨（10日）上午至台北地檢署告發卓榮泰涉嫌違反《要塞堡壘地帶法》、《貪汙治罪條例》圖利罪、《刑法》濫用職權罪還沒完，今（11日）又前往民進黨中央黨部進行抗議，他先違規於北平西路道路下車奔跑，遭到執勤的大批員警上前阻止後，再一路奔到大樓前記者採訪區丟擲雞蛋。游智彬被現場員警架離後，他仍不放棄拿出「卓榮袋」的紙袋，並至陳抗區不斷高喊：「欺負台灣人」、「國防部變卓榮泰的遮羞布」等語。對此，中正一分局表示，游智彬的行為涉犯社會秩序維護法第68條藉端滋擾公共場所及違反道路交通管理處罰條例第 78 條；另任意丟擲雞蛋行為將函請環保局依廢棄物清理法告發；另員警代保管其餘雞蛋，所幸現場無人受傷。中正一分局強調，警方一向尊重民眾表達意見權利，對於意圖滋擾或任何影響公共秩序之違序行為，警方將嚴正執法， 以維護公共安全及社會秩序。