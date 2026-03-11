我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謎樣的裸女圖案不只出現在靜岡縣的10日元硬幣，也出現在街頭的公共設施。（圖／翻攝自@100HikoＸ）

日本社群平台近日有民眾反映，手中10元日圓硬幣上面，被人用黑色以及紅色的筆畫出巨乳裸女圖案，圖案旁還附帶了愛心符號。事實上，這一狀況在至少兩年前就已在靜岡縣流傳，如今再度出現，日本造幣局也提醒，故意破壞硬幣屬違法行為，提醒可能面臨的刑責和罰款。根據J-Cast等日媒報導，在社群平台X上，有部分日本民眾貼出手上拿到的10元硬幣照片，可看到上頭被畫上半裸的巨乳女性圖案，線條使用黑色麥克筆，還有紅色的愛心符號點綴，其中有兩枚硬幣是在靜岡縣沼津市的自動販賣機找零時出現的。許多民眾反映這些硬幣大多在靜岡縣和靜岡縣東部的伊豆半島被發現，有的設計是女性比出和平手勢，有的則畫著女性戴著蝴蝶結領結除了硬幣之外，亦有民眾曬出部分公共設施被塗鴉的畫面，可看到在戶外的木椅上，也出現了相似的巨乳裸女圖案，旁邊同樣附上了愛心。日媒指出，這些裸女插畫讓人想起著名的英國街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy），儘管目前尚不清楚畫出這些裸女的人士是誰，但已有人戲稱作者為「情色版班克西」。事實上，這個裸女插畫硬幣在兩年前也曾大量出現並引發討論，且可回溯至2022年左右，就開始有人在 X 上報告這類硬幣的存在。負責鑄造10元硬幣的日本造幣局公關課則表示，「故意損壞或熔毀貨幣的行為，依《貨幣損傷等取締法》是被禁止的」；根據該法律，違規者可能被處以一年以下拘禁或20萬日圓以下罰金。對於在硬幣上塗鴉的情況，造幣局表示，由於造幣局僅負責貨幣製造，因此無法對個別行為判罰是否違反該法律、或針對法律解釋作出判斷。造幣局也說明，若民眾持有破損的貨幣，可以到附近的金融機構申請兌換，但依損壞程度不同，銀行也可能無法受理，因此建議事先向金融機構確認。另外，如果懷疑是偽造貨幣，則應向警方報案。造幣局呼籲，故意損壞貨幣的行為可能觸法，請民眾將貨幣用於正途。